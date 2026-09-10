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Diyarbakır'da Bozkuş ailesinin veda günü

72 yaşındaki Hacı Mehmet Bozkuş, 5,5 yıl süren akciğer kanseri tedavisinin ardından Diyarbakır'da hayatını kaybetti; cenaze Kurşunlu Camisi'nde kılındı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da Bozkuş ailesinin veda günü

vefat ve tedavi süreci:

Hacı Mehmet Bozkuş (72), yaklaşık 5,5 yıldır devam eden akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Durumu kötüleşince Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve dün hayatını kaybetti.

cenaze töreni:

Merhum için Kurşunlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Tören sonrası Bozkuş ailesi yakınlarının katılımıyla defin işlemleri gerçekleştirildi.

taziye ve katılım:

Kent protokolü, acılı aileyi yalnız bırakmadı. Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyet, Odabaşı-Bal Cami'sinde kurulan taziyeyi ziyaret ederek iş adamı Mehmet Bozkuş'a baş sağlığı dileklerini iletti. Taziye programının cumartesi günü sona ereceği bildirildi.

DİYARBAKIR’DA İŞ ADAMI MEHMET BOZKUŞ’UN BABASI HACI MEHMET BOZKUŞ, 72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ....

DİYARBAKIR’DA İŞ ADAMI MEHMET BOZKUŞ’UN BABASI HACI MEHMET BOZKUŞ, 72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ. VALİ MURAT ZORLUOĞLU VE KENT PROTOKOLÜ, BOZKUŞ’U TAZİYESİNDE YALNIZ BIRAKMADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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