Yirmi kilogramlık retroperitoneal kitle çıkarıldı, hasta yeniden yürümeye başladı

Yirmi kilogramlık retroperitoneal kitle çıkarıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Muhammed Tahir Akça tarafından gerçekleştirilen operasyonla, 46 yaşındaki Selma Gök'ün karın bölgesini büyük ölçüde dolduran ve sol bacağa uzanan tümör başarıyla çıkarıldı.

Hastanın şikâyetleri ve geçmiş tedavi:

Gök, daha önce farklı bir merkezde ameliyat edilmiş olmasına karşın kitlelerin nüks etmesi sonucu karında giderek artan şişkinlik ve dolgunluk, bulantı-kusma ve yemek yiyememe gibi yakınmalar yaşamaya başladı. Tümörün sol bacağa ilerlemesi nedeniyle sinir basısına bağlı yürüme güçlüğü ve topallama da ortaya çıktı.

Ameliyat ve cerrahi bulgular:

Operasyonda yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki tümör dokuları çıkarıldı; en büyük kitlenin boyutları 53x30 santimetre olarak raporlandı. Tümörün sol böbreği tamamen sardığı tespit edildiği için sol böbrek de kitle ile birlikte çıkarıldı. Karın içinin farklı bölgelerindeki çok sayıda daha küçük tümör cerrahi olarak temizlendi ve sol bacağa uzanan yaklaşık 12 santimetrelik bölüm alınarak sinir üzerindeki baskı giderildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açıklamasında, retroperitoneal liposarkomların sinsi ilerleyebildiği, uzun süre belirti vermeden büyüyebildiği ve nüks eğiliminin yüksek olduğu vurgulandı. Kurum, uygun hastalarda tümörün cerrahi olarak tamamen çıkarılmasının tedavinin temelini oluşturduğunu ve bu vakada hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen tümör yükünün ortadan kaldırıldığını belirtti. Açıklamada ayrıca yürüme probleminin ve karın içi basıya bağlı beslenme güçlüğünün giderildiği kaydedildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi, nadir ve kompleks vakalarda deneyimli uzman kadrosu ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla bu tür ameliyatlara devam ettiğini ifade etti.

GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ’NDE YAPILAN AMELİYATLA 46 YAŞINDAKİ KADIN HASTANIN KARIN BÖLGESİNİ NEREDEYSE TAMAMEN DOLDURAN VE SOL BACAĞINA KADAR UZANAN TÜMÖR BAŞARIYLA ÇIKARILDI.