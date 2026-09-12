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İsimler 12 metrelik pankarta sığmadı: Kayseri'de Gazze'de ölen çocuklar anıldı

Erciyes Üniversitesi'nde sağlık çalışanları ve öğrenciler, 12 metreye sığdırılan yaklaşık 16 bin isimle Gazze'de hayatını kaybeden çocukları andı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Emre Koç

İsimler 12 metrelik pankarta sığmadı: Kayseri'de Gazze'de ölen çocuklar anıldı

Kayseri'de anma etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hekimhane Kulübü ile Sağlık ve Medeniyet Derneği iş birliğinde Talas Gazzeli Çocuklar Parkı'nda düzenlenen programda, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar anıldı. Etkinliğe Kayseri'de görev yapan doktor, diş hekimi, eczacı ve sağlık çalışanlarının yanı sıra sağlık öğrencileri de beyaz önlükleriyle katıldı.

Pankart ve görünür kılma çabası:

Programda açılan 12 metre uzunluğundaki brandada, haberin aktardığına göre Gazze'de öldürülen 21 bin 500 çocuktan 16 bininin ismi yer aldı. Hekimhane Kulübü Başkanı Ömer Çağrı Akarsu, "Bugün önünüzde serili olan brandada hayatının baharında şehadete eren 16 bin çocuğun ismi yazılı. Onlar sadece bir isimden ibaret değil ancak elimizden de bundan başka bir şey gelmiyor" dedi.

Akarsu, Gazze'deki can kayıplarına ilişkin rakamları paylaşarak, "7 Ekim 2023 - 19 Ekim 2025 tarihleri arasında Gazze’de katledilen 60 bin Filistinlinin 18 bin 500’ü çocuk. Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı. 18 bin 500 çocuğun 953’ü 1 yaşından önce öldürüldü, 10 yaşından küçük 9 bin 327 çocuğun öldüğü, toplamda ölenlerin yüzde 31’inin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı" ifadelerini kullandı ve Birleşmiş Milletler'e atıfta bulunarak "Gazze bugün dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek adımlar ve tepkiler:

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısını yaşatmak üzere park yapımı ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı: "Çocuklar adına bir park yapmanın, öldürülen bedenleri yaşatmak için ağaç dikmenin en iyi karşı duruş olabileceği konusunda bir karar aldık. Sağ olsun Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çok sahiplendi, kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. İsa Üzüm ise dev pankartın isimleri görünür kılma bakımından önemine dikkat çekti ve "İsimleri ortaya koymak için önemli bir çaba gösterildi. 12 metreye 3 metre, 16 bin 277 isim sığdı. Son 3 yılda 21 bin 500 isim var" ifadelerini kullandı. Üzüm, Gazze'de çocuk olmanın ninni sesleriyle değil bomba sesleriyle uyumaya çalışmak, gözünü açamadan hayatını kaybetmek gibi trajik durumlarla eşdeğer olduğunu vurguladı.

Programın sonunda sağlık çalışanları ve öğrenciler beyaz önlükleriyle pankartın önünde bir araya gelerek Gazze'de hayatını kaybeden çocukların unutulmaması çağrısında bulundu ve yaşananlara dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gazze&#039;de ölen çocukların ismi 12 metre uzunluğundaki pankarta sığmadı

Gazze'de ölen çocukların ismi 12 metre uzunluğundaki pankarta sığmadı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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