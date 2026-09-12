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Lavrov'dan Zelenskiy'ye 'Moskova'ya gel' çağrısı: sürekli seyahat ediyor

Sergey Lavrov, Zelenskiy'nin sık sık ülke dışında olduğunu vurgulayarak, görüşme isteği varsa Moskova'ya gelmesini önerdi ve davetin yapıldığını yineledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Merve Çelik

Lavrov'dan Zelenskiy'ye 'Moskova'ya gel' çağrısı: sürekli seyahat ediyor

Lavrov'un açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Aralık ayında ABD'nin Miami kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi marjında Vladimir Putin ile görüşme teklifine değindi.

Lavrov, "Zelenskiy sürekli seyahat ediyor, hiçbir zaman ülkesinde bulunmuyor. Bizim ise ülkemizde ilgilenmemiz gereken bazı meseleler var" diyerek, görüşme isteği varsa "Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir" ifadesini kullandı.

Lavrov'un eleştirisinin ayrıntıları:

Lavrov, Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'un bu konuda daha önce konuştuğunu ve ilgili kişiye davetiye gönderildiğini hatırlattı. Lavrov, davetin yapılmış olmasını "bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesi" olarak nitelendirirken, aynı zamanda Zelenskiy hakkında, "anladığım kadarıyla kendisinde iyi karakter eksikliği var" yorumunu yaptı.

Zelenskiy'nin g20 çağrısı ve DW röportajı:

Vladimir Zelenskiy, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, kendisi ve Putin davet edilirse Aralık'taki G20 zirvesinde görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti. Zelenskiy, "Evet, elbette" cevabını verip, "Buluşmalıyız. Bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele, sözler değil. Önemli olan sadece sonuçtur. Sonuç önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Tarafların açıklamaları, davetin yapılmış olmasının ve Zelenskiy'nin sık seyahat ettiğinin altını çizerken, Moskova'ya yapılacak olası bir ziyaretin diplomatik gündemi nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Lavrov'un söylemleri, iki lider arasındaki temas olasılığına ilişkin Moskova cephesinin koşullarını ve eleştirilerini ortaya koyuyor.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY&#039;NİN G20 ZİRVESİ...

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY'NİN G20 ZİRVESİ MARJINDA RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE GÖRÜŞME TEKLİFİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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