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Yokuş aşağı kontrolden çıkan motosiklet şarampole uçtu: anne karnındaki bebek yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yokuşta kontrolden çıkan motosiklet şarampole düştü; 9 aylık hamile kadın ve eşi ağır yaralandı, anne karnındaki bebek hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:54

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yokuş aşağı kontrolden çıkan motosiklet şarampole uçtu: anne karnındaki bebek yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, yokuş aşağı seyreden 16 BVY 290 plakalı motosikletin sürücüsü Özcan D. (21) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet kaldırıma çarpıp yol kenarındaki korkulukları aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole düştü.

yaralanma ve ilk müdahale:

Olayda motosiklette bulunan sürücü Özcan D. ile eşi, 9 aylık hamile olan Gülbeyaz D. (19), beton zemine çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi; ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra çift, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

hastanedeki tedavi ve kayıp:

İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerin ardından çift, ileri tetkik ve tedavi için ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde 9 aylık hamile Gülbeyaz D.'nin karnındaki bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadın acil olarak ameliyata alındı ve anne karnında hayatını kaybeden erkek bebek sezaryenle çıkarıldı.

soruşturma devam ediyor:

Her iki yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili olarak İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tahkikatı sürdürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YOKUŞ AŞAĞI KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET KORKULUKLARI AŞARAK YAKLAŞIK 5...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YOKUŞ AŞAĞI KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET KORKULUKLARI AŞARAK YAKLAŞIK 5 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE UÇTU. KAZADA 9 AYLIK HAMİLE KADIN İLE EŞİ AĞIR YARALANIRKEN, ANNE KARNINDAKİ ERKEK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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