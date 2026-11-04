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Yokuşta kayan otomobilin arkasında sürüklenen kadın hafif yaralandı

Eskişehir'de yokuş aşağı geri kayan otomobilin arkasında bagajdan yük alan 49 yaşındaki F.Ö. sürüklendi; hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yokuşta kayan otomobilin arkasında sürüklenen kadın hafif yaralandı

kaza anı ve yaralanma

Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tunç Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı geri kaymaya başladı.

O sırada aracın arkasında bulunan ve bagajından yük indirdiği öğrenilen 49 yaşındaki F.Ö., kayan aracın arkasında sürüklenerek tehlikeli anlar yaşadı. Kadının güçlüklü kendini yan tarafa attığı, buna rağmen araç tarafından bir süre sürüklendiği belirtildi.

Kayan otomobil, yol üzerindeki başka bir park halindeki araca çarparak durdu. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

görüntüler ve inceleme

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın geri kayışı ve kadının sürüklenme anı net şekilde kaydedildi.

Olayda hafif şekilde yaralanan F.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ESKİŞEHİR’DE YOKUŞ AŞAĞI GERİ KAYMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL ARKASINDA SÜRÜKLENEN KADIN HAFİF...

ESKİŞEHİR’DE YOKUŞ AŞAĞI GERİ KAYMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL ARKASINDA SÜRÜKLENEN KADIN HAFİF YARALANDI. GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIYAN KAZA, PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACA ÇARPMASIYLA SON BULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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