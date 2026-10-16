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Yol denetiminde 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu

Hasankeyf-Batman yolunda yapılan denetimlerde 2 araçta 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yol denetiminde 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hasankeyf-Batman karayolu üzerinde 4-14 Ekim tarihlerinde saha ve yol denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 26 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Denetimlerin kapsamı ve bulgular:

Ekipler, yol kontrollerini yoğunlaştırarak şüpheli araçları durdurdu ve detaylı arama gerçekleştirdi. Operasyonda ele geçirilen sigaraların tamamının gümrük kaçağı olduğu tespit edildi ve bulgular kayıt altına alındı.

Gözaltılar ve yasal süreç:

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve ele geçirilen sigaralara ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.

BATMAN&#039;DA 2 ARAÇTA 26 BİN 570 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLİRKEN, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

BATMAN'DA 2 ARAÇTA 26 BİN 570 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLİRKEN, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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