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Yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak savruldu

Bolu Karaçayır Mahallesi'nde yola çıkan otomobile çarpmamak için kaldırıma yönelen motosiklet sürücüsü taş dubaya çarpıp yaralandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak savruldu

Olayın ayrıntıları

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücü S.Ö.D. idaresindeki 14 ADV 389 plakalı motosiklet cadde üzerinde ilerlerken park halindeki 14 AAT 065 plakalı otomobil aniden yola çıktı. Motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmamak için sağa doğru manevra yapınca önce kaldırıma, ardından yol kenarındaki taş dubaya çarparak savruldu.

Kaza anı ve güvenlik kamerası:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazanın saniye saniye oluşu görülüyor. Görüntülerde motosikletin kaldırıma çıktığı, sürücünün yere düştüğü ve çevredekilerin hızla yardıma koştuğu anlar net şekilde kaydedildi.

Tarafların diyaloğu ve ilk müdahale:

Yerde acı içinde kıvranan sürücü S.Ö.D., "Kolum!" diyerek tepki gösterdi ve otomobil sürücüsünü işaret ederek, "Önüme çıktı, onun yüzünden oldu. Önüme çıktın, ben duramadım. Kolum çok kötü" ifadelerini kullandı. Otomobil sürücüsü ise, "Geçmiş olsun. Kameraya bakarız ama çok atlamadım öyle. Özür dilerim ama ben sinyalimi verdim, sen arkadan hızlı geldin. Polis gelir, bakar" diye yanıt verdi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri, olay yerinde ilk incelemelerini yaparken, kaza ile ilgili resmî soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtları ve tarafların ifadeleri incelemeye dahil edildi.

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, taş dubaya çarpıp savruldu

Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, taş dubaya çarpıp savruldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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