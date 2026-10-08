yola dökülen yağ motosikleti kaydırdı, öğrenciyi otobüsün içindeki sağlıkçılar kurtardı

kaza ve ilk müdahale:

Olay, 5 Ekim Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında İzmit Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. 12. sınıf öğrencisi Ege Soğuksu, okula gitmek için kullandığı 41 BFA 912 plakalı motosikletiyle ilerlerken, yol üzerinde inşaattan aktığını öne sürdüğü yağlı ve çamurlu bir sıvıya girdiğini, bu yüzden motosikletinin kaydığını anlattı.

Soğuksu, kayma sonucunda sürüklenerek bir otobüsün altına girdi. Otobüsün içinde o sırada doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve hemşirelerin bulunduğu, bu sağlık çalışanlarının gence ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Soğuksu'yu Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Soğuksu'nun sol bileğinin kırıldığı, sol dizinde, belinde, sağ kolunda ve yüzünde çeşitli yaralar bulunduğu bildirildi. Genç öğrenciye doktorların bir haftalık rapor verdiği ve durumun seyrine göre raporun uzayabileceği kaydedildi.

aile, polis ve inşaat iddiaları:

Olayın ardından aile, inşaat firmasından şikayetçi oldu. Baba Cengiz Soğuksu, oğlunun telefon konumundan hareket etmediğini görünce aradığını, kask içindeki mikrofondan gelen 'baba, baba' sesinin telaşını artırdığını anlattı. Bir kadının kendisini arayarak 'Telaş yapmayın, ben hemşireyim' demesiyle sakinleştiğini belirtti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, yola aktığı iddia edilen sıvının yağ ile suyun karışımı bir görünümde olduğu ve zemini kayganlaştırdığı ifade edildi. Babası, bölgedeki su ve yağ karışımının rögara verilmediğini, bu nedenle zeminin tehlikeli hale geldiğini söyledi. Olay yerinde tanık ifadeleri alındı ve ilgili kişilerin karakola giderek ifade verdiği aktarıldı.

öğrencinin eğitimine ve psikolojisine etkisi:

Ege Soğuksu, kazanın kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilediğini, sınav dönemine denk gelmesinin ayrıca kaygı yarattığını söyledi. 'Derslerimden kaldım, derslere gidemiyorum kolumdan dolayı. Sınav seneme denk gelmesi kötü oldu' diyen Soğuksu, evde dinlenmek zorunda kaldığını, kütüphaneye gidemediğini ve moralinin bozulduğunu belirtti. Yaşadığı fiziksel ağrılar ve yara izlerinin yanı sıra sınav dönemi kaygısı ve derslerden geri kalma endişesi öne çıktı.

Baba Cengiz Soğuksu, bir ebeveyn olarak yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu, tüm fotoğrafları ve tanıkları polise verdiklerini söyledi. Olayın tehlike boyutunu vurgulayan polislerin de 'bu çok tehlikeli, herkes kayabilir burada' uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Bu vakada öne çıkan başlıklar, yol güvenliği, inşaat sahası denetimi ve trafikte tehlike oluşturan maddelerin zamanında kontrol edilmesinin önemi. Aile şikayetçi olurken, olayın soruşturulması ve sorumluların tespitine ilişkin sürecin ilerlemesi bekleniyor.

Not: Haberde aktarılan tüm bilgiler olay anında edinilen ifadeler ve yetkili kaynaklardan alınan bildirimler doğrultusundadır.

EGE SOĞUKSU