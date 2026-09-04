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Yönetim vekillerle buluştu: Erzurum II. OSB'de yatırım ve altyapı önceliği

Vali Aydın Baruş başkanlığında Erzurum II. OSB yönetimi vekillerle bir araya geldi; yatırım, altyapı ve telesiyej fabrikası incelemeleri konuşuldu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yönetim vekillerle buluştu: Erzurum II. OSB'de yatırım ve altyapı önceliği

toplantıda öne çıkan konular:

Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya katıldı.

Toplantı, Fırat Karakaya'nın bölgedeki mevcut durum, yürütülen projeler ve altyapı çalışmalarına ilişkin sunumuyla başladı. Gündemde; arsa tahsis başvuruları, paket arıtma sistemi, yatay delgi ve yağmur suyu hattı, itfaiye protokolü, personel alımı, Aziziye Belediyesi’nin bölge yönetimine alınması ve ilave alan talepleri gibi bir dizi başlık yer aldı. Katılımcılar, bu konuların uygulama takvimi ve önceliklendirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

telesiyej fabrikası sahasında inceleme:

Toplantının ardından heyet, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraki tarafından yapımı süren telesiyej ekipmanları üretim fabrikası inşaat alanında incelemelerde bulundu. Projenin ve inşaatın mevcut durumu hakkında bilgi alınırken, projenin özellikle kış turizmi) ve yerli üretimin şehir sanayisi ile istihdama katkısı açısından taşıdığı önem vurgulandı.

büyüme ve istihdam hedefleri:

Erzurum II. OSB'nin yaklaşık 5 milyon metrekare büyüklüğe ulaşması planlanıyor. Toplantıda, bölgenin yatırım kapasitesinin, üretim altyapısının ve istihdam imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği dile getirildi. Yönetim kurulunun önümüzdeki dönemde arsa tahsisleri ve altyapı yatırımlarını hızlandırmaya yönelik adımlar atması bekleniyor.

ERZURUM MERKEZ II. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, VALİ AYDIN...

ERZURUM MERKEZ II. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EYLÜL AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, VALİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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