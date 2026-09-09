yozgat’ta nohut hasadı büyük oranda tamamlandı, üretim 57 bin tona yakın bekleniyor

hasatın genel görünümü:

Yozgat'ta nohut hasadının büyük bölümü tamamlandı. Mevsimin genel olarak yağışlı geçmesi üretime olumlu yansırken, aralıklarla etkili olan dolu yağışları bazı bölgelerde nohut ve mercimek tanelerinde zarar oluşturdu.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl kuraklık nedeniyle 41 bin 210 ton olarak gerçekleşen nohut üretiminin, bu yıl yağışların etkisiyle yaklaşık 57 bin ton civarında olması bekleniyor.

ekim alanı ve üretim sıralaması:

Kayıtlara göre geçen sezon 586 bin 78 dekar alanda nohut ekimi yapılmışken, 2026 üretim sezonunda ekim alanı 493 bin 589 dekara geriledi. Bu alan daralmasına rağmen verim artışı beklenen üretimi yukarı çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü verilerinde Yozgat, 2024 yılında 72 bin 131 ton nohut üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldı. Ankara 92 bin 944 ton ile birinci, Konya ise 50 bin 571 ton ile üçüncü sırada bulunuyor.

çiftçi gözlemi ve yerel etkiler:

Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde çiftçilik yapan Nizamettin Dolgunyürek, hasadın son bölümünü sürdürdüklerini belirtti. Dolgunyürek, dolu nedeniyle kendi tarlalarında bekledikleri verimi alamadıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Şu anda Yozgat’ın son nohut hasadını yapmaktayız. Daha önce yarısını yapmıştık. Sezon bittiği için nohutları mecburen yeşil yeşil biçiyoruz. Bu sene bizim nohut verimimiz doludan dolayı düşük oldu. Şu anda istediğimiz verimi alamadık. Ama geçen yıl bu seneye göre verimimiz yüksekti."

Yetkililer, dolu yağışının etkili olduğu alanlarda kısmi zararlar kaydedilmesine rağmen, hasadın büyük bölümünün doludan önce tamamlanmış olmasının kent genelinde ciddi bir ürün kaybını önlediğini belirtiyor.

Genel değerlendirmede, ekim alanındaki daralma ve yıl içindeki hava koşullarının birleşimi, Yozgat'ta nohut üretiminde geçen yılın olumsuz etkilerinin ardından bu yıl toparlanma sinyali verdiğini gösteriyor. Nihai üretim rakamları hasat ve kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

NİZAMETTİN DOLGUNYÜREK