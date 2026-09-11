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Veysi Duyan'dan yapı denetim sektörüne iş birliği ve ihracat vurgusu

Veysi Duyan, yapı denetim firmalarının sorunlarını dinledi; mevzuat, denetim süreçleri ve tahsilat sorunları ele alındı, toplu tedarik ve bölge pazarı açılımı planlandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 23:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Veysi Duyan'dan yapı denetim sektörüne iş birliği ve ihracat vurgusu

Toplantı ve katılımcılar

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Veysi Duyan, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Mardin Şube Başkanı Abdurrahim Yılmaz ile bölgedeki yapı denetim firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı, Duyan’ın saha temasları kapsamında gerçekleşti ve sektöre ilişkin güncel sorunlar ile çözüm arayışları gündeme geldi.

Buluşmada yapı güvenliği, inşaat kalitesi ve denetim süreçlerinin işleyişi ayrıntılı şekilde ele alındı. Sektör temsilcileri sahada yaşanan aksaklıkları, mevzuattan kaynaklanan eksiklikleri ve yerel idarelerle koordinasyon zorluklarını aktardı.

saha sorunları ve talepler:

Katılımcılar, denetim süreçlerinde yaşanan pratik sorunlara dikkat çekti; raporlama, yerinde denetim süresi ve mevzuatın yoruma açık maddelerinin uygulamadaki belirsizlikleri sıkıntı oluşturuyor. Ayrıca inşaat maliyetlerindeki dalgalanmalar, bürokratik işlemlerin uzaması ve tahsilat problemlerinin firmaların nakit akışını zorladığı vurgulandı.

Yapı denetim kuruluşları, yerel yönetimlerle etkin koordinasyon sağlanmasının ve mevzuattaki uyumsuzlukların giderilmesinin gerektiğini belirtti. Temsilciler, çözüm sürecinde MTSO'nun daha etkin rol üstlenmesi talebini dile getirdi.

çözüm önerileri ve iş birlikleri:

Duyan, sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyerek bir dizi öneri paylaştı ve yapı güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Duyan, yapı denetim firmalarının sorumluluklarının bilincinde olduğunu belirtti ve MTSO aracılığıyla koordinasyonun güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda, Mardin’deki üretici ve müteahhitlerin uluslararası pazarlara açılmasına yönelik somut adımlar da konuşuldu. Duyan, Irak, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarıyla iş birliği imkanlarının geliştirilmesini hedeflediklerini aktardı.

Bu hedef doğrultusunda toplu malzeme tedarik protokolleri, uluslararası iş bağlantıları ve sektörel kümelenme modellerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Katılımcılar, bu uygulamaların maliyetleri düşürüp rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı desteklerinden sektörün daha etkin yararlanmasını sağlamak üzere yol haritaları çizilmesi, düzenli istişare mekanizmalarının kurulması ve ortak çalışma komisyonlarının oluşturulması konularında mutabakata varıldı.

Toplantı, sektör temsilcileri ile MTSO arasında sürdürülebilir iletişim kanalları kurulması ve uygulamaya yönelik adımların belirlenmesi kararıyla sona erdi. Duyan, yapı denetim firmalarının sektörde oynadığı kritik role dikkat çekerek, çözüm odaklı çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ...

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ MARDİN ŞUBE BAŞKANI ABDURRAHİM YILMAZ VE YAPI DENETİM FİRMALARININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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