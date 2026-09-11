Bölge ekonomisini canlandıracak reçete: sınır ticareti

DESOB başkanı Ebedinoğlu'nun sınır ticareti çağrısı

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirilen görüşmede bölge ekonomisinin canlanması için sınır kapılarının açılmasının önemini vurguladı. Ebedinoğlu, İran, Irak ve Suriye ile ticaretin kolaylaştırılmasının sadece tüccarın değil, Diyarbakır'dan Mardin'e, Şırnak'tan Hakkâri'ye kadar tüm bölgeye olumlu yansıyacağını söyledi.

neden sınır ticareti önemli:

Ebedinoğlu, barış ve huzurun toplumsal olduğu kadar ekonomik bir gereklilik olduğunu belirtti. Geçmişte yaşanan sıkıntılarda esnafın şehri terk etmediğini, iş yerlerini kapatmadığını hatırlatan Ebedinoğlu, "Çünkü biliyoruz ki esnafın ayakta kalması, şehrin ve toplumun ayakta kalmasıdır." dedi. Bölgedeki kalıcı huzur umudunun ekonomik istikrarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan, çatışma değil ticaret, belirsizlik değil yatırım, göç değil istihdam söyleminin güçlenmesini istediğini belirterek, bunun en kritik adımlarından birinin sınır ticaretinin hızlandırılması olduğunu kaydetti. Özellikle lojistik altyapının güçlendirilmesi ve sınır kapılarındaki işlemlerin kısaltılmasının bölge esnafına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

esnafın talepleri ve bölgeye yansımaları:

Ebedinoğlu'nun talepleri arasında lojistik yatırımların artırılması, sınır işlemlerinin etkinleştirilmesi ve bölge esnafının ticaretten daha fazla pay almasının sağlanması yer aldı. "Sınır ticareti demek; daha fazla iş, daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve daha güçlü bir esnaf demektir" sözleriyle bu dönüşümün somut etkilerini özetledi.

Toplumsal güvenin güçlenmesiyle gençlerin göçe değil kentte kalıp çalışmaya teşvik edileceğini belirten Ebedinoğlu, sivil toplum kuruluşları ve odalar olarak sürece katkı vermeye hazır olduklarını söyledi. Ebedinoğlu, taleplerini net ifade ederek, "Huzur, güven, hukuk ve ticaretin önündeki engeller kaldırılsın." çağrısını yaptı ve bölge insanının geleceğe umutla bakmasını diledi.

DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (DESOB) BAŞKANI VE TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKAN VEKİLİ ALİCAN EBEDİNOĞLU