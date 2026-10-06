Yozgat’ta sabah sisleri ulaşımı aksattı, görüş yer yer 30 metreye düştü

Yozgat'ta yoğun sis etkili oldu

Sabah saatlerinde Yozgat genelinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde ve ana ulaşım yollarında görüş mesafesinin ciddi şekilde azalmasına neden oldu. Kent merkezinde de hissedilen sis, yer yer ulaşımı olumsuz etkiledi.

ulaşımda aksamalar:

Yozgat-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Muslubelen mevkisinde araç sürücüleri için görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, düşük görüş nedeniyle yolda kontrollü ilerlerken, yetkililer de trafik güvenliği ve tedbirler konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, özellikle karayolunda seyredenlerin takip mesafelerini korumaları ve araçlarının sis farlarını kullanmalarının önemine vurgu yaptı.

vatandaşların uyarıları ve çağrılar:

Yozgat'ta taksicilik yapan Ali İbrahim Tetik, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Taksiciyim, bugün Yozgat'ta yoğun bir sis var. Tüm şoför arkadaşlara da takip mesafesine ve sis farlarının açık olmasına dikkat etmesini rica ederim. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilerim herkese." dedi. Bir diğer vatandaş Ali Çınar ise, "Yoğun sis var. Şoförlerin dikkatli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve yerel sürücüler, sisin etkili olduğu saatlerde hızın azaltılması, takip mesafesinin korunması ve araçların uygun aydınlatma donanımının kullanılması gibi temel tedbirlere uyulmasını öneriyor.

Yozgat’ta yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 30 metreye düştü