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Yozgat'ta Topaç köyünde alevler 1500 dönümlük alanı tahrip etti

Yozgat'ın Topaç köyünde çıkan otluk yangını yaklaşık 6 saatlik müdahale sonunda söndürüldü; 1500 dönüm arazi zarar gördü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:47

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat'ta Topaç köyünde alevler 1500 dönümlük alanı tahrip etti

yangının çıkışı ve müdahale:

Yozgat merkezine bağlı Topaç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangına müdahale edildi ve yaklaşık 6 saat süren söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekipler yangının çevreye yayılmasını önlemek için hızlı hareket etti.

zarar tespiti ve soruşturma:

Yapılan ilk tespitlere göre yangında 1500 dönüm arazi yandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

YOZGAT’TA ÇIKAN YANGINDA BİN 500 DÖNÜM ARAZİ YANDI.

YOZGAT’TA ÇIKAN YANGINDA BİN 500 DÖNÜM ARAZİ YANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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