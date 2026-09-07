Yozgat'ta Topaç köyünde alevler 1500 dönümlük alanı tahrip etti

yangının çıkışı ve müdahale:

Yozgat merkezine bağlı Topaç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangına müdahale edildi ve yaklaşık 6 saat süren söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekipler yangının çevreye yayılmasını önlemek için hızlı hareket etti.

zarar tespiti ve soruşturma:

Yapılan ilk tespitlere göre yangında 1500 dönüm arazi yandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

YOZGAT’TA ÇIKAN YANGINDA BİN 500 DÖNÜM ARAZİ YANDI.