Yozgat'ta uyarıları hiçe sayan sürücüye 380 bin lira ceza

olay nasıl gelişti:
Yozgat kent merkezindeki Yurtlar mevkiinde çevreye rahatsızlık verdiği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı tespit ederek sürücüye "Dur" ihtarında bulundu. İhtar sonrası araç sürücüsü uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya başladı.
Ekiplerin kısa sürede yakaladığı sürücüye yapılan incelemede alkollü olduğu tespit edildi. Olay, ihbarın ardından emniyet güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
uygulanan cezalar ve yaptırımlar:
Sürücüye; "Dur" ihtarına uymamak, ölçüm reddi, sürücü belgesini göstermemek, yüksek sesle müzik dinlemek ve karayollarında rahat ve huzuru bozma maddelerinden idari işlem uygulandı. Toplam ceza tutarı 380 bin TL olarak kaydedildi.
Ayrıca sürücünün sürücü belgesine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Yozgat Emniyet Müdürlüğü, benzer ihlallerin önlenmesi için denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.
Kurallara uymayan sürücüye 380 bin TL cezai işlem uygulandı
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