Yüksek yaylada küçük misafir: Sarıkamış'ın sarıçamlarında kızıl sincap

Sarıkamış'ın ormanlarında:

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, küçük bir misafirin hareketiyle canlandı. Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 150 metre yükseklikte bulunan bölgedeki sarıçam ormanlarında kaydedilen görüntüler, ilçenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğanın anlık görüntüsü:

Ormanlık alanda hareket eden kızıl sincap, bir sarıçam ağacının dalına tırmandı ve bir süre olduğu noktada hareketsiz kalarak çevresini izledi. Başını sağa sola çevirerek çevredeki sesleri ve hareketleri takip eden sincap, sakin bir gözlemcinin dinginliğini yansıttı.

Kısa süre sonra bulunduğu daldan ayrılan sincap, sarıçamların arasında ilerleyip gözden kayboldu. Kayıtlara geçen bu anlar, Sarıkamış'ın doğal ortamının ne denli canlı ve çeşitlilik barındırdığını hatırlattı.

Yerel ekosistemde sıkça karşılaşılan türlerden biri olan kızıl sincapın bu tür görüntüleri, hem doğaseverler hem de bölgeyi takip edenler için değerli bir belge niteliği taşıyor. Kısa süreli görüntü Sarıkamış'ın yaban hayatının korunmasının önemini bir kez daha vurguladı.

KARS’TA ÇAM AĞACININ DALINDA KIZIL SİNCAP SÜRPRİZİ