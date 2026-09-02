Yükseklerde fındıkları güneşte kurutan üreticilerin mesaisi sürüyor

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kurutma çalışmaları

Ordu'da sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadının ardından orta ve yüksek kesimlerde hasat devam ediyor. Hasadını tamamlayan üreticiler, ürünlerini kurumaya bırakmak için yükseklerde yoğun mesai harcıyor. Fındıklar açık alanda serilerek güneşte gün boyunca karıştırılıyor, böylece kuruma eşit ve hızlı biçimde sağlanmaya çalışılıyor.

Kurutma sürecinde dikkat edilenler:

Üreticiler, fındık kalitesi ve randımanı için kurutma işlemini titizlikle yürütüyor. Özellikle nemli havalarda riskleri azaltmak amacıyla ürünler düzenli olarak harmanlanıyor ve havanın durumuna göre ek önlemler alınıyor. Amaç, çatlama, küflenme veya kalite kaybını önleyerek tedarik zincirine sağlıklı ürün sunmak.

Piyasa ve üretici beklentileri:

Serbest piyasada fındık, randımanına göre yaklaşık 170 lira seviyelerinde alıcı bulurken, kurum alımları kapsamında TMO’da 50 randıman 250 lira fiyatı söz konusu. Üreticiler, alın teriyle yetiştirdikleri ürünlerini en iyi şekilde hazırlayarak bu piyasa koşullarında en doğru değeri elde etmeyi hedefliyorlar.

Genel olarak, yükseklerde yürütülen kurutma çalışmaları hem üretim sezonunun sağlıklı tamamlanması hem de ürünün pazarlanabilirliğinin artırılması açısından kritik öneme sahip. Yerel üreticiler, hava koşullarını ve kurutma yöntemlerini takip ederek verim ve kalite dengesini korumaya çalışıyorlar.

HARMANDA KURUTULAN FINDIKLAR