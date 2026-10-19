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Yüksekova hayır çarşısı geliri Gazze'ye gönderildi

Yüksekova'da düzenlenen hayır çarşısında toplanan gelir, Gazze'deki mağdur ailelere gönderildi; etkinlik ilçe halkının yoğun desteğiyle gerçekleşti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yüksekova hayır çarşısı geliri Gazze'ye gönderildi

Yüksekova'da düzenlenen hayır çarşısının geliri gönderildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova İlçe Müftülüğü öncülüğünde ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kurulan hayır çarşısından elde edilen gelir, Gazze’deki sivillere destek amacıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Etkinliğin düzenlenişi

Geçtiğimiz hafta kurulan çarşıda ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Hayırsever vatandaşların evlerinde hazırladığı çeşitli yöresel lezzetler ve gıda ürünlerinin satışı gerçekleştirildi. Organizasyon, yerel gönüllülerin ve kurumların katkısıyla hem yardım toplanmasına hem de toplum içinde bir dayanışma atmosferinin oluşmasına vesile oldu.

Yardımların teslimatı ve belgelenmesi

Çarşıdan elde edilen gelir, Gazze’deki mağdur ve mazlum ailelere ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşları aracılığıyla bölgeye sevk edildi. Yardımların Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğine dair görüntüler de organizasyon tarafından paylaşıldı ve sürecin takip edildiği belirtildi.

Organizasyona öncülük eden kurum temsilcileri ortak açıklamada şunları ifade ettiler:

"Gazze’deki kardeşlerimizin yaşadığı insani drama bir nebze olsun merhem olabilmek amacıyla başlattığımız bu anlamlı organizasyon, Yüksekova halkının büyük ve samimi desteğiyle başarıyla tamamlandı. Yardımdan ziyade bir dayanışma çarşısına dönüşen bu etkinlikte, emeğini ve maddî katkısını esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim yapılan hayırları kabul eylesin, Gazze’deki mazlum kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

Yerel yetkililer, bu tür organizasyonların hem insani yardıma katkı sağladığını hem de toplumda birlik ve yardımlaşma duygusunu güçlendirdiğini vurguladılar.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, GAZZE’DEKİ SİVİLERE DESTEK OLMAK AMACIYLA DÜZENLENEN HAYIR...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, GAZZE’DEKİ SİVİLERE DESTEK OLMAK AMACIYLA DÜZENLENEN HAYIR ÇARŞISI KAPSAMINDA TOPLANAN YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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