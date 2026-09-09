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Yüksekova parklarında sağlık taraması ve hareket kampanyası

Yüksekova'da İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün park etkinliğinde tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, diyet danışmanlığı ve fizyoterapi eşliğinde hareket testleri yapıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:04

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yüksekova parklarında sağlık taraması ve hareket kampanyası

etkinlik alanı ve uygulamalar:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, koruyucu sağlık hizmetlerini halka taşımak amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Cengiz Topel Caddesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkında stantlar kuruldu. İki gün sürmesi planlanan programın ilk gününde uzman ekipler tarafından tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı ve katılımcılara diyabet ile hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklarla ilgili bilgilendirme sunuldu.

beslenme ve bireysel değerlendirmeler:

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen "Sağlıklı Yaşam ve Hareket Etkinliği" kapsamında, stantları ziyaret eden vatandaşların diyetisyen eşliğinde boy ve kilo ölçümleri yapıldı; beden kitle indeksleri değerlendirildi ve bireysel beslenme danışmanlığı sağlandı. Bu oturumlarda katılımcılara sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve erken teşhisin önemi üzerine bilgilendirici materyaller verildi.

hareket testleri ve farkındalık:

Fizyoterapistler rehberliğinde yapılan hareketli yaşam bölümünde özel egzersiz uygulamaları gerçekleştirildi. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyini ölçmelerini sağlayan "Hareket Yaşını Öğren" uygulaması özellikle orta yaş ve üzeri vatandaşların ilgisini çekti. Etkinlik kapsamında dağıtılan broşürlerle düzenli egzersiz yapmanın ve fiziksel aktiviteyi yaşam tarzı haline getirmenin önemi vurgulandı.

uzmanların mesajı:

Yüksekova Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli fizyoterapist Sedat Sarı, Dünya Fizyoterapistler Günü ile Halk Sağlığı Haftası’nın aynı döneme denk gelmesi nedeniyle "Bedenini Dinle, Harekete Geç" temasıyla parkta etkinlik düzenlediklerini belirtti. Sarı, "Maalesef çağımızın en önemli hastalıklarından biri hareketsizliktir. Toplumda fiziksel aktivite düzeyinin azalmasıyla beraber obezite, diyabet, kas iskelet sistemi problemlerinin yanı sıra kalp damar hastalıkları ve hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın gelişme riski artmış durumda. Biz bu hastalıklarla mücadele etmenin en etkili yollarından bir tanesinin düzenli fiziksel aktivite olduğunu anlatıyoruz. Yüksekova Sağlıklı Hayat Merkezi olarak vatandaşlarımızın fiziksel aktivite düzeyini değerlendirerek kişiye uygun egzersiz konusunda ücretsiz hizmet sağlıyoruz. Amacımız, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken dönemde kazandırmak ve fiziksel aktiviteyi hayatımızın bir parçası haline getirmektir. Tüm halkımızı merkezimize bekliyoruz" dedi.

Etkinlik, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı, erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor ve bölge halkından yoğun ilgi görüyor.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE CENGİZ TOPEL CADDESİ&#039;NDEKİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI&#039;NDA...

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE CENGİZ TOPEL CADDESİ'NDEKİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI'NDA KURULAN STANTLAR, İLÇE SAKİNLERİNDEN İLGİ GÖRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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