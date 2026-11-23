Mustafa Yalçın'dan 24 Kasım mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlere teşekkür ederek tüm eğitim camiasının gününü kutladı. Yalçın, öğretmenliğin yalnızca mesleki bir uğraş değil, insan yetiştirme ve geleceği şekillendirme sanatı olduğunu vurguladı.

öğretmenliğin önemi:

Başkan Yalçın mesajında mesleğin gerektirdiği fedakârlık, sabır ve sorumluluğa dikkat çekti. Mesajından bir bölüm şöyle: "Bir ülkenin ufkunu aydınlatan, geleceğini şekillendiren ve evlatlarımızın kalbine iyilik tohumları eken tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Ben de bir öğretmen olarak bu kutsal görevin emeğini, sabrını ve sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Bugün bulunduğum her konumda, aldığım o değerli eğitimin ve kıymetli öğretmenlerimin katkısı vardır."

talas'ta eğitime devam eden yatırım:

Yalçın, eğitimin toplumların gelişiminde belirleyici bir rol üstlendiğini belirterek Talas'ta hayata geçirilen eğitim, kültür ve gençlik projelerinin bu anlayışın sonucu olduğunu söyledi. Çocukların ve gençlerin en iyi imkânlarla yetişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Yalçın, "Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en güçlü yatırım olduğuna inanıyoruz." sözleriyle belediyenin yaklaşımını özetledi.

Mesajın sonunda Başkan Yalçın, görev başındaki öğretmenlerin yanı sıra emekli eğitimcilerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı ve ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Yalçın, tüm öğretmenlere sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diledi.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN; 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, GELECEĞİN MİMARI ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR EDEREK TÜM EĞİTİM CAMİASININ ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI.