Anma programı:

24 kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayburt Ortaokulu'nun eski müdürlerinden merhum Canip Korkmaz, kabri başında dualarla anıldı.

MEB AKUB ekibi ve öğrenciler, mezar başında Kur'an-ı Kerim okuyarak toplu dua etti. Anma programı, kısa ve saygı dolu bir tören şeklinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve anmanın önemi:

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile birlikte MEB AKUB ekibi ve öğrenciler katıldı. Programda, eğitime yıllarca emek vermiş olan Canip Korkmaz ile hayatını kaybeden tüm öğretmenler rahmet ve minnetle yâd edildi.

Anma, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yeri ve geride kalan eğitim mirasına duyulan saygıyı vurgulayan bir atmosferde son buldu; katılımcılar dualarla vefa gösterdi.

BAYBURT’TA MERHUM EĞİTİMCİ CANİP KORKMAZ KABRİ BAŞINDA ANILDI