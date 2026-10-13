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Yüksekova'da mahalleyi alarma geçiren tandır yangını söndürüldü

Yüksekova'da Güngör Mahallesi'ndeki bir tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yapı kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksekova'da mahalleyi alarma geçiren tandır yangını söndürüldü

Yüksekova'da mahalleyi alarma geçiren tandır yangını söndürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesinde bulunan bir tandır evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapıyı sardı ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

yangının gelişimi:

Mahalledeki görgü tanıkları, yangının başlangıcından itibaren alevlerin hızla yayıldığını bildirdi. Olay yerine ilk ulaşan ekiplerin çalışmasıyla yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi; ancak tandır evinin içi ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

itfaiyenin müdahalesi ve sonrasında:

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrolü sağladı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sonrasında mahalle sakinleri, gösterdikleri çabadan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BİR TANDIR EVİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BİR TANDIR EVİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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