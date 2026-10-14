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Yüksekova'da sis günlük yaşamı ve ulaşımı sekteye uğrattı

Yüksekova'da aralıklı yağış ve düşen sıcaklıkların ardından yoğun sis etkili; görüş azaldı, ulaşım aksadı, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksekova'da sis günlük yaşamı ve ulaşımı sekteye uğrattı

etkiler şehir genelinde hissediliyor:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bölgede hissedilen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanırken, Cilo Dağı zirveleri karla kaplandı. Günlerdir devam ederek etkisini artıran yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

ulaşımda aksamalar ve uyarılar:

Görüş mesafesinin azaldığı ana arterlerde sürücüler, araçlarının farlarını ve sis lambalarını yakarak ilerleyebiliyor. Yetkililer, olumsuz havanın bir süre daha devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS GÜNLÜK YAŞAMI VE ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS GÜNLÜK YAŞAMI VE ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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