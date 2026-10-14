Yüksekova'da sis günlük yaşamı ve ulaşımı sekteye uğrattı

etkiler şehir genelinde hissediliyor:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bölgede hissedilen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanırken, Cilo Dağı zirveleri karla kaplandı. Günlerdir devam ederek etkisini artıran yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

ulaşımda aksamalar ve uyarılar:

Görüş mesafesinin azaldığı ana arterlerde sürücüler, araçlarının farlarını ve sis lambalarını yakarak ilerleyebiliyor. Yetkililer, olumsuz havanın bir süre daha devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS GÜNLÜK YAŞAMI VE ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR.