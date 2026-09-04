Yüksekova'da tarımın geleceği: çiftçilerle maliyet ve destek tartışıldı

şemsi bayraktar'ın yüksekova ziyareti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Yüksekova Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde ilçedeki çiftçilerle bir araya geldi. Toplantı, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi ve Bayraktar, Yüksekova ve Şemdinli programları kapsamında bölge üreticileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

bölgenin üretim potansiyeline ilişkin değerlendirme:

Bayraktar, Yüksekovanın tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekti. "Yüksekova tarım anlamında önemli bir potansiyele sahip. Bal üretiminiz ve sığır yetiştiriciliğiniz oldukça gelişmiş durumda. Hakkari’nin hayvansal üretiminin yüzde 98’ini burada üretiyorsunuz. Hayvancılığı daha da ileriye taşıyarak burayı bölgenin hayvancılık merkezi haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Artan maliyetlerin üretimi zorladığını belirten Bayraktar, tarımsal destekleme politikalarının güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı ve genç nüfusun tarımda kalabilmesi için yeni destek modellerinin hayata geçirilmesini elzem olarak nitelendirdi.

üreticilerin talepleri ve kadın çiftçilerin sesi:

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, dört yıldır ayrım gözetmeksizin bölge çiftçisine hizmet ettiklerini ve üretimi merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını belirtti. Toplantıda oda'nın dört yıllık faaliyetlerini anlatan bir slayt gösterisi de sunuldu.

Programda kürsüye çıkan üreticiler, tarımsal desteklemeler, tohum dağılımı, mera ve sulama altyapısı ile pazar sorunlarına kadar çok sayıda talebini Bayraktar'a doğrudan iletti. Kadın üreticilerden Esmer Sırma ise, "Kadınlar tarlada, bahçede ve hayvanların başında büyük bir özveriyle çalışıyor. Ancak sütümüz, yünümüz, peynirimiz ve meyvelerimiz yeterince değerlendirilemediği için zayi oluyor. Sınır hattında yaşamamıza rağmen ürünlerimizi pazarlayacak imkanlar artırılmalı" diyerek kadın emeğinin görünür kılınması çağrısında bulundu.

sonuç ve yol haritası:

Toplantı, üreticilerin taleplerinin doğrudan iletilmesi ve yerel potansiyelin vurgulanması açısından öne çıktı. Bayraktar programını tamamladıktan sonra ilçe sakinleri ve üreticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve Şemdinli ilçesine hareket etti.

Yerelde yükselen maliyet baskısı ve pazarlama altyapısı eksiklikleri, tarımsal destekleme politikalarının gözden geçirilmesini ve hedeflenmiş destek modellerinin hayata geçirilmesini gündeme taşıdı; üreticilerin talepleri önümüzdeki dönemde politika belirleyiciler için takip edilecek başlıklar olarak öne çıkıyor.

Başkan Şemsi Bayraktar Yüksekova'da çiftçilerle buluştu