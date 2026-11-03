Yüksekova'da üreticilerle yerinde sayım ve kovan denetimi sürüyor

Yüksekova'da arıcılık faaliyetleri saha çalışmalarıyla takip ediliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin yerinde izlenmesi ve destekleme süreçlerinin sağlıklı işlemesi amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen program kapsamında üreticiler kapı kapı gezilerek mevcut durum tespit ediliyor.

saha çalışmasının uygulaması ve denetimler:

Çalışmalar, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde yürütülüyor. Ekipler, üreticileri bizzat ziyaret ederek kovan sayımları ve gerekli kontrolleri titizlikle gerçekleştiriyor; bu sayede kayıtların güncel ve güvenilir olması hedefleniyor.

amaç: desteklerden tam yararlanma ve verim artışı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saha çalışmalarının planlanan program dahilinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Amaç, bölgedeki üreticilerin destek süreçlerinden eksiksiz yararlanabilmesi ve arıcılık faaliyetlerinin daha verimli hale gelmesi için gerekli altyapının güçlendirilmesi olarak açıklandı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE, ARICILIK FAALİYETLERİNİN YERİNDE TAKİBİ VE DESTEKLEME SÜREÇLERİNİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA BAŞLATILAN ARILI KOVAN TESPİT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.