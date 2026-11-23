Yüksekova'yı Ankara'da temsil edecek öğretmen

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da düzenlenecek programa il temsilcisi olarak katılacak.

proje odaklı eğitim çalışmaları:

2009 yılından bu yana Yüksekova'da görev yapan ve 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Canan, bilim, teknoloji, robotik ve çevre alanlarında yürüttüğü projelerle ilçedeki öğrencilerin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almasına öncülük ediyor. İl çapında başlatılan STEM çalışmaları kapsamında 22 okulda 3 binden fazla öğrenciye ulaşıldı; bu süreçte bölgede 4 yeni robotik takımı kuruldu.

bezoar robotics ve uluslararası başarılar:

Canan'ın öncülüğünde Aralık 2025'te kurulan Bezoar Robotics Takımı, FIRST Robotics Competition (FRC) Avrasya Regional Yarışması'nda "Rookie All-Star Award" ödülünü kazanarak ABD'nin Houston kentindeki FIRST Dünya Şampiyonası'na davet edildi. Ayrıca Erasmus+, eTwinning ve DAKA destekli projelerle öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimine katkı sunuluyor.

Canan, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bir öğrencinin hayatına dokunmanın en güçlü yollarından biri, ona yapabileceğine inanacağı bir fırsat sunmaktır. İmkânlar ne kadar sınırlı olursa olsun, doğru rehberlik ve inançla öğrencilerimizin dünyaya açılabileceğine inanıyorum. Elde ettiğimiz her başarıyı, öğrencilerimizin emeğine, öğretmenlerimizin özverisine ve birlikte üretme kültürüne borçluyuz".

24 Kasım'daki MEB programında Yüksekova'yı il temsilcisi olarak temsil edecek olan Canan'ın katılımı, ilçede yürütülen proje ve çalışmaların ulusal platformlarda görünürlüğünü artırması bekleniyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GÖREV YAPAN ŞEMSETTİN ONAY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ KENAN CANAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA (MEB) ANKARA'DA DÜZENLENECEK PROGRAMA "İL TEMSİLCİSİ" OLARAK KATILACAK.