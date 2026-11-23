başkan vekili Özkan’ın 24 Kasım mesajı:

Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplum ve gelecek için taşıdığı önemi vurguladı. Özkan, öğretmenliği yalnızca bilgi aktarma eylemi olarak görmenin eksik bir yaklaşım olduğunu belirtti.

öğretmenin rolü:

Mesajında öğretmenleri "bir nesle umut olmak, yol göstermek ve geleceği şekillendirmek" şeklinde tanımlayan Özkan, görevlerini büyük bir özveri, sabır ve fedakârlıkla yerine getiren eğitimcilerin, toplumun gelişmesinde en önemli paydaşlardan olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin hem bilgi hem de değer aktarımı yaptıklarının altını çizdi.

anma ve dilekler:

Özkan, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözüne atıfta bulunarak tüm eğitim çalışanlarına şükranlarını iletti. Bu anlamlı günde görev başında hayatını kaybeden öğretmenler rahmetle anıldı; emekli öğretmenlere sağlık ve huzur, görevine devam eden öğretmenlere ise başarı ve kolaylık dileğinde bulunuldu.

Uşak Belediye Başkan Vekili'nin mesajı, eğitimin sadece bugünün değil, yarının teminatı olduğu anlayışını tekrar hatırlatırken, yerel yönetim olarak öğretmenlere destek ve takdirin önemine dikkat çekti.

UŞAK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HATİCE TEREKECİ ÖZKAN.