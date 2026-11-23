Eğitim-Bir-Sen’in 24 Kasım mesajı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sendika, bu özel günün sadece kutlama değil, öğretmenlerin sorunlarının tartışıldığı ve çözüm arandığı bir gün olması gerektiğini vurguladı.

"Gecesini gündüzüne katarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi büyük bir gayretle yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Geçmiş bin yılın köklü birikiminden ilham alan, önümüzdeki bin yılın taze iddia ve heyecanıyla yeni hamlelere hazırlanan yeni yüzyılın Türkiye’si, öğretmenlerin omuzlarında yükselecek, ellerinde şekillenecektir. O nedenle öğretmenlik mesleği, maddi ve manevi desteklerle güçlendirilerek daha güvenli, güvenceli, daha saygın hale getirilmeli, böylece eğitim ve öğretim hizmetlerinin niteliği istenen düzeye çıkarılmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, Öğretmenler Günü’nü, sadece sembolik kutlamaların yapıldığı bir gün değil, eğitime gereken önemin, öğretmene hak ettiği saygının gösterildiği, öğretmenlerin problemlerinin tartışıldığı, çözüm konusunda çaba harcandığı, taleplerinin karşılandığı bir gün olarak görmek istiyoruz"

öğretmenlerin sorunları ve çözüm önerileri:

Sendika, 24 Kasım’ın öğretmenlerin maddi ve manevi başta olmak üzere tüm sorunlarına çözüm üretilecek bir gün olması gerektiğini belirtti ve taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Öğretmenlerin mali haklarında enflasyon karşısındaki kayıplarını telafi edecek ve emeklerini karşılayacak, refahın artışından hak ettikleri payı tesis edecek bir iyileştirmenin hayata geçirilmesi, eğitim ortamlarında öğretmene yönelen şiddetin önlenmesine yönelik belirlenen politikaların geliştirilip hayata geçirilmesi, ek ders birim ücretlerinin artırılması, ders ve ek ders usul ve esaslarındaki aylık karşılığı ders yükü ve benzeri dengesizliklerin bir an evvel giderilmesi, öğretmen açığının kapatılması için daha fazla sayıda öğretmen atamasının yapılması, sıraya bağlı yer değişikliği işlemlerinin ilk iki tercih ile sınırlandırılmaması, mazerete dayalı yer değişikliği talepleri karşılanmayanlara il/ilçe emri uygulaması yapılması, norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamaya tabi tutulmaması, öğretmen atama ve yer değiştirme modelinin değiştirilerek, öğretmenlerin adil ve sürdürülebilir bir yer değişikliği mekanizmasına kavuşturulması, şube müdürlerine uzman/başöğretmenlik hakkının tanınması konusunda adım atılması, alan değişikliği hakkının kullanımında il sınırlamasının kaldırılması, öğretmenlere her yıl 1 maaş tutarında ikramiye verilmesi, bütün ödeme kalemlerinin emekli maaşlarına yansıtılması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde öğretmenlere yönelik mali teşviklerin sunulması, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına son verilmesi, öğretmenleri yetiştiren akademisyenlerin mali haklarının artırılması başta olmak üzere talep ve beklentilerimizin tamamının hayata geçirilmesi konularında yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz."

sendikanın çağrısı ve kapanış:

Eğitim-Bir-Sen, açıklamasında emeğin değer görmesi, adaletin hakim olması ve öğretmenlerin haklarının korunması için çalışmayı sürdüreceğini bildirdi. Sendika, "Emeğin değer görmesi, adaletin hakim olması, öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi için ter akıtmaya, var olan hukuksuzluklarla mücadele etmeye; mali ve özlük haklarını geliştirmeye, insan hak ve özgülüklerini korumaya ve beklentilerinin karşılanması için çaba harcamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak, Eğitim-Bir-Sen bütün öğretmenlere görevlerinde başarı diledi ve ahirete irtihal eden eğitimcileri rahmet ve minnetle andı.

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (EĞİTİM-BİR-SEN), 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.