Protokol kapsamı ve hedefler:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Yetenek Kaşifi Projesi, kent genelinde erken yaşta yetenek keşfine yönelik kapsamını genişletti. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İl Müftülüğü ile imzalanan iş birliği protokolüyle 138 Kur’an kursunda eğitim gören 4-6 yaş grubundaki 6 bin çocuk bilimsel tarama sürecine dahil edilecek. Projenin amacı, her çocuğun bireysel potansiyelini erken dönemde belirleyerek uygun yönlendirme ve eğitim fırsatları sağlamak olarak açıklandı.

Geçen yıl yapılan uygulamada valiliğin koordinasyonuyla anaokullarında 22 bin çocuğa ulaşılmış; bu deneyim yeni aşamada Kur’an kurslarındaki çocukları kapsayacak biçimde devam ettiriliyor. Protokol, mevcut dini eğitim programlarını tamamlayıcı nitelikte yürütülecek ve çocukların gelişimini bütüncül şekilde ele almayı hedefleyecek.

Erken dönem değerlendirme ve yönlendirme:

İmzalanan protokol kapsamında çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişimleri yaş özelliklerine uygun bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek. Elde edilen sonuçlara göre çocuklar sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlere yönlendirilecek; böylece güçlü yönlerin erken tespit edilmesi ve bireysel farklılıkların gözetilmesi sağlanacak.

Proje, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an kursları öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hayata geçirilecek; mevcut eğitimlerin tamamlayıcısı olacak ve çocukların değerler eğitimiyle birlikte yetenek gelişimine odaklanacak.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve beklentiler:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, erken çocukluk döneminin belirleyici önemine vurgu yaparak, "7 çok geç, 6 altın çağ" ifadesini kullanıp hiçbir çocuğun yeteneğinin tesadüflere bırakılmaması gerektiğini belirtti. Şahin, geçen yıl anaokullarında başlatılan tarama çalışmalarının bilimsel temelli olduğunu hatırlatarak toplumda potansiyel barındıran örnek isimlere atıf yaptı ve çocuklara yönelik yatırımların uzun vadeli kazanımlar üreteceğini ifade etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kurumlar arası iş birliğinin örnek teşkil ettiğini vurguladı ve programla değerler eğitimiyle birlikte yeteneğe dayalı yönlendirme mekanizmalarının güçleneceğini söyledi. Çeber, bu çalışmalar sayesinde ressamlar, ebru sanatçıları, musiki ilgi duyan gençler ve sporcu adayları için elverişli bir zemin oluşturulacağını belirtti.

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök de kent genelindeki 138 Kur’an kursunda 4-6 yaş grubunda 6 bin öğrencinin bulunduğunu hatırlatarak projenin bu çocukların yeteneklerinin keşfine katkı sunacağını ifade etti ve projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

Protokol töreni imza ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı; artık hedef, bilimsel değerlendirmeleri hızlı ve etkili biçimde uygulayarak çocukları yeteneklerine göre yönlendirmek ve Gaziantep modelini eğitimde örnek bir uygulama haline getirmek.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN YETENEKLERİNİ ERKEN YAŞTA KEŞFEDEREK GELECEĞE HAZIRLAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ YETENEK KAŞİFİ PROJESİ’NİN KAPSAMINI GENİŞLETİYOR.