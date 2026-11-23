açılış töreni:

Kütahya Şehitler Ortaokulu'nda, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından oluşturulan Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi düzenlenen törenle öğrencilere açıldı. Törene katılan protokol üyeleri kütüphanenin eğitime ve okuma kültürüne katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

katılımcılar ve sözleri:

Açılışa, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile il protokolü katıldı. Programda söz alan yetkililer, kütüphanenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dr. Leyla Şahin Usta ve vakıf yöneticilerine yönelik teşekkürlerde, projenin Onursal Başkan Emine Erdoğan öncülüğündeki çalışmalarla hayata geçirildiği ve çocukların okumaya teşvik edilmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

okuma kültürüne ve geçmişe vurgu:

Vali Musa Işın, konuşmasında Şule Yüksel Şenler'in kendi kuşağının düşünce dünyasına yön veren isimlerden biri olduğunu belirterek yazarın eserlerini rahmetle andı. Işın, gençlik yıllarında Huzur Sokağı adlı kitabın elden ele dolaştığını ve aynı dönemde Hekimoğlu İsmail'in Minyeli Abdullah adlı eserinin de geniş okunur hâlde olduğunu aktardı.

Konuşmasında 28 Şubat sürecine de değinen Vali Işın, o dönemde yaşanan mağduriyetlerin sembol isimlerinden biri olarak Dr. Leyla Şahin Usta'yı anarak, yaşananların tekrarlanmaması temennisinde bulundu: "Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin."

Işın, eğitimde kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti ve kütüphanelerin sadece fiziki mekânlardan ibaret olmadığını, öğrencilerin bu alanları düzenli kullanmaları gerektiğini vurguladı. Öğretmenlere de öğrencileri okumaya teşvik etme ve onlara örnek olma çağrısında bulundu.

Vali Işın'ın mesajı özetle, "Cehaletten kurtulmanın yegâne çaresi çok okumaktır, bilgi sahibi olmaktır" şeklinde oldu ve yeni kütüphanenin öğrencilere katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphanesi’nin açılış kurdelesi kesildi. Kütüphane, öğrencilerin kitaplarla buluşacağı, okuma alışkanlıklarını geliştireceği ve ders çalışmalarına ayrılmış yeni bir eğitim alanı olarak hizmete girdi.

KÜTAHYA’DA ŞULE YÜKSEL ŞENLER OKUL KÜTÜPHANESİ TÖRENLE AÇILDI