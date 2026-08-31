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Yüksel yıldırım: sakatlıklar ve taraftar desteğinin yetersizliği yenilgiyi ağırlaştırdı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe mağlubiyetinde sakatlıklar ve taraftar eksikliğinin belirleyici olduğunu söyleyerek 2-0'ı "ucuz kurtulduk" olarak değerlendirdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yüksel yıldırım: sakatlıklar ve taraftar desteğinin yetersizliği yenilgiyi ağırlaştırdı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın gidişatında sakatlıkların ve erken yenen gollerin belirleyici olduğunu vurguladı. Yıldırım, takımın "2-0 ile ucuz kurtulduğunu" söyleyerek Fenerbahçe’nin skoru daha da açabileceğini ancak oyuncuların mücadele ettiğini belirtti.

maç içi eksikler ve erken goller:

Yıldırım maçın başında tekrar eden bir soruna dikkat çekti: takımın maçın ilk dakikalarında gol yeme alışkanlığı. Göztepe maçında olduğu gibi bu maçta da 3. dakikada gol bulunduklarına işaret etti. Ayrıca Marius’un sakatlığı ve Fatih Kaya’nın 15. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmasının oyunun düzenini bozduğunu, bunun sonucunda santrforsuz bir alanla mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlattı. Başkan, bu eksikler nedeniyle Fenerbahçe’nin fırsat yakaladığını ve 2-0’lık sonucun bile ucuz kalabileceğini sözlerine ekledi.

transfer, taraftar ve kulübe maddi katkı:

Yıldırım transfer döneminin kendileri için kapandığını, şu an kadroda boşluklarının bulunduğunu ve takviyenin kısıtlı olduğunu söyledi. Özellikle kanat ve santrfor alternatiflerinin eksikliğinin maçı etkilediğini belirtti. Taraftarlara seslenen Yıldırım, Fenerbahçe gibi büyük bir takımın Samsun’a gelmesine rağmen statta yeterli desteği göremediklerini ifade etti ve taraftarların çeşitli mazeretlerini eleştirdi: statın uzaklığı, bilet fiyatları gibi gerekçeleri yetersiz bulduğunu belirtti.

Başkan ayrıca kulübün gelirlerinin sınırlılığına dikkat çekti ve maddi desteğin büyük ölçüde kendi katkılarıyla sağlandığını söyledi. Yıldırım, Türkiye’de Samsunspor’a sahip çıkacak başka bir merci bulunmadığını vurgulayarak kulübün sürdürülebilirliği konusunda endişelerini dile getirdi.

gelecek hedefleri ve kadro yapılanması:

Yıldırım milli maç arasından sonra takımın sakatların dönmesiyle daha farklı olacağını, gerçek Samsunspor görüntüsünün o dönemde ortaya çıkacağını savundu. Defansta bugün ilk kez forma giyen Gabriele'yi beğendiğini aktardı. Kulübün bu sezonki hedefini üst sıraları kovalama sürecinin başlangıcı olarak tanımladı; takımın yaş ortalamasının 23,5 olduğunu ve üç senelik bir yapılanma içinde olduklarını söyledi. Yıldırım, Samsunspor’un bu yapılanmayla önümüzdeki sezonlar içinde üst sıralarda olmayı hedeflediğini, bu süreçte hem oyuncu yetiştiren hem de yarışan bir yapı kurulacağını ifade etti. Ayrıca söylediği üzere, "Samsunspor’un ölüsü bu ligde ilk 8’de olur" ifadesiyle takımın yine de ligde rekabetçi kalacağına dair inancını dile getirdi.

- Yüksel Yıldırım: &quot;2-0 ile ucuz kurtulduk&quot;

- Yüksel Yıldırım: "2-0 ile ucuz kurtulduk"

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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