yükümlüler için kişisel gelişim semineri düzenlendi

Kendimizi Tanıyalım semineri gerçekleştirildi:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin kişisel ve manevi gelişimlerine katkı sunmak amacıyla "Kendimizi Tanıyalım" temalı bir seminer düzenlendi. Program, yükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması hedefiyle planlandı ve Müdürlüğün Manevi Rehberlik Birimi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Seminerin içeriği ve yaklaşımı:

Semineri yöneten Din Hizmetleri Uzmanı İsmail Evcin rehberliğinde, bireysel farkındalık çalışmalarına öncelik verildi. Oturumda katılımcıların kendi yetenek ve değerlerini tanımasına yönelik yaklaşımlar, öfke ve stres yönetimi teknikleri ile manevi değerlerin günlük yaşam ve toplumsal uyum süreçlerindeki rolü ayrıntılı biçimde ele alındı. Anlatılan yöntemler, pratik örneklerle desteklenerek katılımcıların gündelik sorunlarla baş etme becerilerine odaklandı.

Katılım ve etkileşim:

Yükümlülerin yoğun ilgi gösterdiği seminer, interaktif bir yapıda yürütüldü; karşılıklı soru-cevap bölümleriyle katılımcıların merak ettikleri konulara yanıt verildi. Program boyunca hedeflenen, sadece bilgi aktarımı değil; aynı zamanda bireylerin kendini tanıma, duygularını yönetme ve topluma uyum sürecinde sağlam adımlar atmasını desteklemeydi. Seminer, katılımcıların aktif katılımıyla sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜKÜMLÜLERİN KİŞİSEL VE MANEVİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA "KENDİMİZİ TANIYALIM" TEMALI SEMİNER DÜZENLENDİ.