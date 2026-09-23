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Yunusemre'de küçük bidon, büyük katkı: 3 litre atık yağ getirene 1 litre sıvı yağ

Yunusemre Belediyesi, 3 litre bitkisel atığı getirenlere 1 litre yemeklik yağ hediye ediyor; atıklar lisanslı tesislerde biyodizele dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yunusemre'de küçük bidon, büyük katkı: 3 litre atık yağ getirene 1 litre sıvı yağ

kampanyanın hedefi:

Yunusemre Belediyesi, çevre kirliliğini azaltmak ve atıkların geri kazanımını teşvik etmek amacıyla temmuz ayında "Atık Yağlar Geri Dönüşüme, Yunusemre Temiz Geleceğe" sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında evlerde biriken bitkisel atık yağların bilinçli şekilde toplanması ve ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Belediye, vatandaşları teşvik etmek için uyguladığı takas modeliyle 3 litre biriktirilmiş bitkisel atık yağı teslim edenlere 1 litre temiz yemeklik sıvı yağ hediye ediyor. Toplanan atık yağlar, çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilip biyodizele dönüştürülüyor.

başkan balaban'ın çağrısı:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kampanyanın vatandaş katılımıyla etkisinin artacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Çevreyi korumak yalnızca kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Unutmayalım ki sadece 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletme gücüne sahip. Evlerimizde küçük bir adım atarak büyük bir çevresel katkı sağlayabiliriz. Bu kampanyayla vatandaşlarımızı geri dönüşüm konusunda teşvik ederken ortaya çıkan atıkların yeniden değerlendirilmesine de imkan sunuyoruz. Yunusemre’de çevre duyarlılığını hep birlikte daha güçlü hale getirmek istiyoruz".

katılım ve teslim koşulları:

Kampanyadan yalnızca Yunusemre ilçesinde ikamet eden vatandaşlar yararlanabiliyor. Evlerde pet şişelerde biriktirilen 3 litre bitkisel atık yağ, Yunusemre Belediyesi Ana Hizmet Binası bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Teslim edenlere karşılığında 1 litre temiz yemeklik sıvı yağ hediye ediliyor; böylece hem evsel kirliliğin önüne geçiliyor hem de atıkların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NİN ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NİN ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI ATIK YAĞ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR. KAMPANYA KAPSAMINDA EVLERİNDE BİRİKTİRDİKLERİ 3 LİTRE BİTKİSEL ATIK YAĞI BELEDİYEYE TESLİM EDEN VATANDAŞLARA 1 LİTRE TEMİZ YEMEKLİK SIVI YAĞ HEDİYE EDİLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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