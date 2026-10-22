Dolar 49,6240 +0,01%
Euro 55,8715 +0,12%
Bist 11.576,20 -0,01%
Altın Gram 6.551,70 -1,05%
EUR/USD 1,1240 +0,04%
Brent Petrol 111,75 +2,69%
--°

Yurt dışına hücre satışı iddiasıyla 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

CİMER ihbarıyla başlayan soruşturmada, yurt dışına üreme hücresi satışı iddiasıyla İstanbul merkezli 14 ilde yürütülen operasyonda 53 zanlıdan 44'ü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yurt dışına hücre satışı iddiasıyla 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli soruşturmada 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı üreme hücresi ticareti iddiasıyla haklarında işlem yapılan şüphelilerden 44'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı ve Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın başlangıcı ve kapsamı:

Soruşturma, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatıldı. Polis ekipleri, yürütülen titiz çalışmayla bir şebekenin Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurt dışına sattığı yönündeki iddiaları araştırdı. Soruşturma İstanbul merkezli olmakla birlikte 14 ilde eş zamanlı operasyonları içerdi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında hakkında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 44'ü gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Anadolu Adliyesi'nde yapılacak işlemler sonrası soruşturmanın bir sonraki adımı belirlenecek.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve olayla bağlantılı diğer kişi ve kurumların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kamuoyuna yönelik bilgilendirmeler, soruşturmanın selameti açısından adli süreç ilerledikçe paylaşılacak.

Yasadışı üreme ticareti operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yasadışı üreme ticareti operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

D-100'de ardışık kazalar: tır dorsesi devrildi, bir otomobil daha refüje çarptı
images

Kepez'de jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu
images

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet isten...
images

Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'ta aynı anda eğitim ve hafızlık yapan 154'üncü öğrenci mezun oldu

Atık yağ kampanyasıyla Talas'ta çevre bilinci yayılıyor

Yüz genç AI CRAFT ile kısa film üretimini öğreniyor

Orhun Ene: hücumun öne çıktığı ligde iç saha avantajı belirleyici oluyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi