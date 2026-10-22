Yurt dışına hücre satışı iddiasıyla 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli soruşturmada 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı üreme hücresi ticareti iddiasıyla haklarında işlem yapılan şüphelilerden 44'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı ve Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmanın başlangıcı ve kapsamı:

Soruşturma, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatıldı. Polis ekipleri, yürütülen titiz çalışmayla bir şebekenin Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurt dışına sattığı yönündeki iddiaları araştırdı. Soruşturma İstanbul merkezli olmakla birlikte 14 ilde eş zamanlı operasyonları içerdi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında hakkında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 44'ü gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Anadolu Adliyesi'nde yapılacak işlemler sonrası soruşturmanın bir sonraki adımı belirlenecek.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve olayla bağlantılı diğer kişi ve kurumların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kamuoyuna yönelik bilgilendirmeler, soruşturmanın selameti açısından adli süreç ilerledikçe paylaşılacak.

Yasadışı üreme ticareti operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheli adliyeye sevk edildi