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Yurt dışına usulsüz döviz akışı: Gaziantep merkezli operasyonda 28 kişi adliyede

Gaziantep merkezli üç ilde yürütülen operasyonda 2021–2026 döneminde yasa dışı döviz transferi yaptığı tespit edilen 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yurt dışına usulsüz döviz akışı: Gaziantep merkezli operasyonda 28 kişi adliyede

Operasyonun kapsamı:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleriyle eş zamanlı çalışmalar yapıldı. Operasyon Gaziantep merkezli olmak üzere Bingöl ve Mardin'de sürdürüldü; başlangıçta 33 şüpheli ve 28 adrese yönelik hedeflemeler yapıldı. Soruşturma bulgularına göre, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin Gaziantep’teki şahıs, iş yeri ve şirketler aracılığıyla yurt dışındaki muhataplara usulsüz şekilde aktarıldığı belirlendi.

Mali tespitler ve el konulanlar:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayalı tespitlerde, şüphelilere ve şirket hesaplarına ilişkin toplam para hareketliliği 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL olarak kayda geçti. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz niteliğindeki malvarlıklarına yönelik olarak 50 milyon TL tutarında el koyma işlemi uygulandı.

Adliyeye sevk ve gözaltı süreci:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 28 şüpheliın 12'si kadın olarak kaydedildi. Gözaltındaki kişiler hakkında emniyetteki yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk kararı verildi. Şüphelilerin adliyeye sevkleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı ve işlemler adli mercilere intikal ettirildi.

GAZİANTEP MERKEZLİ YASADIŞI DÖVİZ TRANSFERİ OPERASYONUNDA 28 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK...

GAZİANTEP MERKEZLİ YASADIŞI DÖVİZ TRANSFERİ OPERASYONUNDA 28 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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