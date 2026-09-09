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Yurt güvenliği vks toplantısında illerin hazırlıkları ve koordinasyon gündeme geldi

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, İçişleri ve Gençlik ve Spor Bakanları başkanlığındaki 'Yurt Güvenliği' VKS toplantısına katıldı; 81 ilin çalışmaları değerlendirildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yurt güvenliği vks toplantısında illerin hazırlıkları ve koordinasyon gündeme geldi

yurt güvenliği vks toplantısı

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yürütülen "Yurt Güvenliği" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı. Toplantı, ülke çapında yurtlarda güvenlik uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

katılımcılar ve illerin temsil yapısı:

Toplantıya 81 ilin katılımı sağlandı. Ardahan ilinden ise toplantıda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Ragıp Yüceer, İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Işıl Güllüdağ ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sertaç Özeroğlu yer aldı. Yerel düzeydeki yöneticilerin katılımı, uygulamaların saha gerçeğiyle uyumunun doğrudan tartışılmasını sağladı.

gündem maddeleri ve değerlendirme:

Video konferans oturumunda, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ile yurt güvenliğine ilişkin konular ele alındı. Toplantıda illerin mevcut uygulamaları, koordinasyon mekanizmaları ve iyileştirme gerektiren alanlar değerlendirildi. Katılımcılar, sahadaki uygulamaların standardize edilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerine görüş bildirdi.

Ardahan temsilcileri, toplantı kapsamında ilde yürütülen uygulamaları aktarırken, diğer illerin deneyimlerinin paylaşılmasının yerel uygulamalara katkı sağlayacağı vurgulandı. VKS formatı, geniş katılımlı bir değerlendirme süreci sunarak karar alma süreçlerinin hızlanmasına da olanak tanıdı.

ARDAHAN VALİSİ YAMLI, YURT GÜVENLİĞİ VKS TOPLANTISINA KATILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN VALİSİ YAMLI, YURT GÜVENLİĞİ VKS TOPLANTISINA KATILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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