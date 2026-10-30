Aydıntepe'de miniklerin sonbahar sınıfı: yapraklarla öğrenme günü

etkinlikte neler yapıldı:

Aydıntepe Anaokulu tarafından düzenlenen öğrenme etkinliği, Maarifin Kalbinde Çocuk ve Maarifin Kalbinde Oyun temaları etrafında şekillendi. Minikler, sararmış yapraklarla kaplı açık alanda çeşitli oyunlara katıldı; öğretmenler rehberliğinde doğayı gözlemledi ve mevsime uygun etkinliklerle öğrenme fırsatları yakaladı. Etkinlik boyunca çocuklara geleneksel lezzetler ikram edildi ve dinleme becerilerini destekleyen hikâyeler paylaşıldı.

çocukların doğayla etkileşimi:

Etkinlik, çocukların arkadaşlarıyla iş birliği yapmasına ve açık havada fiziksel aktivite gerçekleştirmesine olanak tanıdı. Küçük gruplar halinde yürüyüş ve oyunlar sırasında minikler, yaprakların dokusunu, renklerini ve mevsimsel değişimleri yakından inceleme şansı buldu. Bu pratik deneyimler, soyut kavramları somutlaştırarak öğrenmeyi pekiştirdi.

amaç ve kazanımlar:

Organizasyonun temel hedefi, çocukların doğayı tanıması, mevsimlerin değişimini gözlemlemesi ve oyun yoluyla öğrenme motivasyonunu artırmaktı. Etkinlik, sosyal becerilerin gelişimine katkı sağladı ve çocuklara hem duygusal hem de bilişsel açıdan zengin bir deneyim sundu. Öğretmenler, benzer açık hava çalışmalarıyla öğrenmenin günlük yaşama entegrasyonunu desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

AYDINTEPE’DE MİNİKLER İÇİN DOĞADA ÖĞRENME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ