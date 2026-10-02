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Yurtlarda hayat canlandı: Manisa'da gençler dart ve ebruyla buluştu

Manisa'daki GSB yurtlarında düzenlenen dart turnuvası ve ebru atölyeleri öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla sürüyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yurtlarda hayat canlandı: Manisa'da gençler dart ve ebruyla buluştu

Manisa yurtlarında spor ve sanat hareketliliği

Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda başlatılan sosyal ve sportif etkinlikler devam ediyor. Hüma Hatun ve Muradiye Kız Öğrenci Yurtlarında düzenlenen faaliyetler, öğrencilerin günlük yaşamını zenginleştirmeyi ve farklı alanlarda deneyim kazanmalarını hedefliyor.

Dart turnuvasında rekabet ve birliktelik:

Dart turnuvası, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Katılımcılar dereceye girmek için kıyasıya mücadele ederken, organizasyon hem sportif becerilerin ortaya konduğu hem de sosyal bağların güçlendiği bir platform oldu. Turnuva boyunca yaşanan heyecanlı anlar, öğrencilerin takım ruhunu ve spor yapma alışkanlığını pekiştirdi. Madalyalar ise turnuva sonunda yurt müdürleri tarafından takdim edildi.

Ebru atölyesiyle geleneksel sanat deneyimi:

Spor etkinliklerinin yanında düzenlenen ebru atölyesi öğrencilerin sanatsal gelişimine katkı sundu. Katılımcılar, suyun yüzeyine bırakılan boyalarla desen oluşturma ve bu desenleri kağıda aktarma süreçlerini deneyimleyerek geleneksel Türk sanatını yakından tanıma fırsatı buldu. Atölye, yaratıcılığı teşvik ederken öğrencilerin el becerilerini ve estetik farkındalığını da geliştirdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu tür faaliyetlerle yurt hayatını sadece barınma alanı olmaktan çıkarıp gençlerin kendilerini geliştirebildiği, yeni arkadaşlıklar kurabildiği bir yaşam alanına dönüştürmeyi amaçlıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk etkinliklerin amacını şöyle özetledi: "Öğrencilerimizin yalnızca akademik hayatlarında değil, sosyal yaşamlarında da aktif olmalarını önemsiyoruz. Yurtlarımızı gençlerimizin kendilerini geliştirdikleri, yeni arkadaşlıklar kurdukları ve farklı alanlarda deneyim kazandıkları yaşam alanları olarak görüyoruz. Spor faaliyetleriyle öğrencilerimizin hareketli bir yaşam sürmelerini ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını desteklerken, sanatsal ve kültürel etkinliklerle de farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlıyoruz. Manisa’daki tüm yurtlarımızda kalan öğrencilerimizi sporla ve sosyal faaliyetlerle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yetkililer, programların periyodik olarak sürdürülerek daha geniş katılımın hedeflendiğini belirtiyor; öğrenciler ise etkinliklerin hem moral hem de sosyal gelişim açısından olumlu olduğuna dair geri bildirim veriyor.

MANİSA’DA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARINDA...

MANİSA’DA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARINDA KALAN GENÇLERE YÖNELİK SPOR VE SOSYAL FAALİYETLER BAŞLADI. HÜMA HATUN VE MURADİYE KIZ ÖĞRENCİ YURTLARINDA DÜZENLENEN DART TURNUVASINDA ÖĞRENCİLER KIYASIYA MÜCADELE EDERKEN, GERÇEKLEŞTİRİLEN EBRU SANATI ETKİNLİĞİYLE DE ÖĞRENCİLER GELENEKSEL SANATLA BULUŞTU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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