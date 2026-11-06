Yürüteç yerine doğal gelişim: bebeklerde yürümeyi geciktiren riskler

Özel Ümit Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Bülent Özyurt, yürüteç kullanımının bebeklerin kas gelişimi ve yürümeyi öğrenme sürecini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Uzun süreli ve sürekli yürüteç kullanımının denge, kas gücü ve hareket koordinasyonunu zayıflatabileceğini belirtti.

uzman uyarısı:

Özyurt, yürütecin özellikle günlük işler sırasında anneler için pratik bir çözüm gibi görülebileceğini ancak bunun sık ve uzun süreli kullanımının sakıncalı olduğunu vurguladı. Ocakta yemek pişirirken çocuğun yürütece konulmasının kısa vadede kolaylık sağlasa da, çocuğun kendi kas gücüyle ayakta dikilmesini engelleyerek bacaklardaki ve omurgadaki kasların güçlenmesini yavaşlatacağını söyledi.

yürüme ve hareket koordinasyonu gecikebilir:

Bebeklerin yürümeyi öğrenirken kaslarını kullanarak denge becerilerini geliştirmesi gerektiğini belirten Özyurt, yürüteçte sürekli desteklenmenin bu doğal süreci bozabileceğini ifade etti. Bu durumda çocuk istenen zamanda gerekli kas gücüne ulaşamayabilir ve kendi başına koordinasyonu ile yürümesi gecikebilir.

parmak ucunda yürüme riski:

Yürüteç yüksekliğinin yanlış ayarlanmasının parmak ucunda yürüme alışkanlığına yol açabileceğine dikkat çeken Özyurt, yürütecin çok yüksek tutulması halinde çocuğun yere sadece parmak ucuyla temas edebileceğini ve bunun alışkanlık oluşturabileceğini söyledi. Ancak gerçek bir kas kısalığı, örneğin aşil tendonu ve ilgili kaslarda belirgin bir kısalık yoksa bu durumun genellikle geçici olabileceğini belirtti.

Sonuç olarak, Op. Dr. Bülent Özyurt ailelere yürüteç kullanımından kaçınmalarını, bebeklerin doğal hareket ve kas gelişimini destekleyecek yöntemlerle yürümeyi öğrenmelerine olanak tanımalarını tavsiye etti.

ÖZEL ÜMİT HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. BÜLENT ÖZYURT