yusufeli'nde kayalıklarda anne ve yavru dağ keçisinin doğal anları

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, sarp kayalıklar arasında annesinin peşinden ayrılmayan bir yavru dağ keçisinin emzirildiği anlar görüntülendi. Doğal yaşamın içinden kaydedilen sahneler, bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

görüntüleri kaydeden isim:

Görüntüler, birçok yarışmada ödül almış doğa fotoğrafçısı Mustafa Aydın tarafından kaydedildi. Kayıtlarda yavru keçinin annesini yakın takip ettiği, kayalık zeminde dikkatli adımlarla dolaştığı ve sonunda annesinin üzerinde süt emdiği anlar net biçimde görülebiliyor.

dağ keçilerinin yaşam ve uyum özellikleri:

Dağ keçileri, dik ve ulaşılması güç yamaçlarda yaşamlarını sürdürür. Güçlü bacakları ve kayalık zemine uyum sağlayan tırnak yapıları sayesinde zorlu arazilerde rahatça hareket edebiliyorlar. Tehlike anında yüksek ve erişilmesi güç noktalara çıkarak korunmaları, bu türleri yaban hayatının dikkat çeken örnekleri arasına koyuyor.

Yusufeli'nde kaydedilen bu anlar, anne ve yavru arasındaki bağı ve dağ keçilerinin zorlu coğrafyaya adaptasyonunu gösterirken, bölgenin doğal zenginliğine dair yeni görsel kayıtlar sunuyor. Görüntüler, doğa gözlemcileri ve yaban hayatı meraklıları için özel bir belge niteliği taşıyor.

ARTVİN’İN YUSUFELİ İLÇESİNDE SARP KAYALIKLARDA ANNESİNİN PEŞİNDEN AYRILMAYAN YAVRU DAĞ KEÇİSİNİN EMZİRİLDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ.