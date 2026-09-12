Sağlık hizmetlerinde yeni dönemin başladığı binada milletvekili incelemesi

Tuna Aile Sağlığı Merkezi yeni hizmet binasında inceleme

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tuna Aile Sağlığı Merkezi yeni binasında yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere incelemelerde bulundu. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özkan Pulat kendisine eşlik etti.

Binanın, eski Bartın Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü olarak kullanılan yapıda bulunduğu ve 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Tuna Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başladığı belirtildi.

ziyaret sırasında yapılan görüşmeler:

Aldatmaz, merkezde görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette binanın sağlık hizmetlerini daha modern ve nitelikli şartlarda sunma kapasitesi üzerinde duruldu ve bu dönüşümün önemli bir kazanım olduğu vurgulandı.

milletvekilinin değerlendirmesi:

Milletvekili Aldatmaz ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, yeni hizmet binasının Bartın'a ve hemşehrilerine hayırlı olmasını dileyerek sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine dikkat çekti. Aldatmaz, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha iyi şartlarda ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum".

Yetkililer, hizmet binasının faaliyete geçmesiyle birlikte aile sağlığı hizmetlerinde devamlılık ve erişilebilirlik açısından olumlu etkiler beklediklerini belirtti. Ziyaret, yeni merkezin işleyişine ilişkin bilgi alışverişi ile tamamlandı.

AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ YUSUF ZİYA ALDATMAZ, TUNA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YENİ BİNASINA GİDEREK, ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.