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Tanıtım gösterisi ters tepti: Ereğli'de esnaf kısa süreli elektroşok yaşadı

Ereğli'de çaycının dükkanında seyyar satıcının elektroşok cihazını tanıtırken yanlışlıkla esnafa dokunması kısa süreli şoka yol açtı, sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tanıtım gösterisi ters tepti: Ereğli'de esnaf kısa süreli elektroşok yaşadı

Tanıtım gösterisi ters tepti: Ereğli'de esnaf kısa süreli elektroşok yaşadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çay satan esnaf Akın Günaydın, işyerine gelen bir seyyar satıcının elindeki elektronik ürünleri incelerken kısa süreli bir elektrik şoku yaşadı. Olay, satıcının tanıtım sırasında elektroşok cihazını göstermesi esnasında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre satıcı, ürünleri tanıtırken cihazı alıp çalıştırdı ve daha sonra tekrar Günaydın’ın elinden aldı. Satıcının cihazı çalıştırdığı anda, yanlışlıkla cihazın ucunu Günaydın’ın bacağına doğru tuttu ve düğmeye basılmasıyla beraber esnaf akıma kapılarak sıçradı. Çevredeki vatandaşlar yaşanan an karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Esnafın tepkisi ve görüntüler:

Yanlışlıkla müşterisini çarpan seyyar satıcı durumu fark eder etmez sandalyeden kalktı, Günaydın’a sarıldı ve yanaklarından öperek defalarca özür diledi; helallik istedi. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kısa süreli şok yaşayan Akın Günaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntülerde hem tepkiler hem de satıcının pişmanlık gösterisi açıkça görülüyor. Olay, seyyar satıcıların tanıtım yöntemleri ve elektronik cihazların kullanımında dikkat gerektirdiğini bir kez daha hatırlattı.

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE ÇAY SATAN BİR ESNAF, DÜKKANINA GELEN SEYYAR SATICININ ELEKTROŞOK...

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE ÇAY SATAN BİR ESNAF, DÜKKANINA GELEN SEYYAR SATICININ ELEKTROŞOK CİHAZINI TANITTIĞI SIRADA YANLIŞLIKLA AKIMA KAPILARAK KISA SÜRELİ ŞOK YAŞADI. MÜŞTERİSİNİ ÇARPAN SATICI İSE ESNAFA SARILIP ÖPEREK HELALLİK İSTEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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