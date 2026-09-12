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Büyükada atları Daday'da yeni sahipleriyle hayata tutunuyor

İstanbul'da fayton kullanımı yasaklanan 51 Büyükada atı, İBB ve Daday Belediyesi iş birliğiyle Kastamonu Daday'a taşınıp çiftliklere ve vatandaşlara teslim edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Büyükada atları Daday'da yeni sahipleriyle hayata tutunuyor

Büyükada atları Daday'da yeni yaşam koşullarına kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından faytonlarda kullanılmaları yasaklanan atların akıbeti uzun süredir tartışılıyordu. Bu kapsamda 51 at, İBB ile Daday Belediyesi ortaklığıyla Kastamonu'nun Daday ilçesine nakledildi ve ilçedeki at çiftlikleri ile vatandaşlara sahiplendirildi.

Dağıtım nasıl gerçekleştirildi

Atların taşınması İBB araçlarıyla sağlandı. Daday'a getirilen hayvanlardan 16'sı, Belediye tarafından yapılan kura ile ilçedeki 4 at çiftliğine teslim edildi; kalan 35 at ise çeşitli iş ve faaliyetlerde kullanılmak üzere vatandaşlara dağıtıldı. Belediye ve çiftlik yetkilileri, teslim koşulları ve bakıma yönelik taahhütlerin alındığını belirtti.

Çiftliklerin değerlendirmesi ve bakım uygulamaları

Daday'da at çiftliği işleten Levent Bıyıklı, teslim edilen dört atı ücretsiz olarak aldıklarını ve çiftliklerindeki atlarla kaynaştırma sürecinin sürdüğünü söyledi. Bıyıklı, gelen atların bazılarının adadan yeni geldiğini, önce birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını ve başlangıçta zaman zaman huzursuzluk yaşansa da alışacaklarını ifade etti.

Çiftlik çalışanı Satiye Tiftik ise atların bakımını yürütürken uyguladıkları rutinleri aktardı. Tiftik, atların yazın doğada, kışın ise saman ve arpayla beslendiğini; her birinin isim, çip ve kimlik bilgilerinin bulunduğunu, günde üç öğün beslendiklerini ve hayvanların günlük olarak ilgi gerektirdiğini belirtti. Tiftik sözlerinde, "onlara bebek gibi bakıyoruz" ifadesini kullandı.

Fayton uygulamasının sona ermesi ve yerel çözüm

Faytonlarda kullanımı yasaklanan atların taşınması, uygulamanın sona ermesinin ardından oluşan yerel çözüm arayışlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daday Belediyesi ile İBB arasındaki iş birliği, atların yeni yaşam alanlarına kavuşmasını sağladı ve ilçedeki at çiftliklerinin kapasitesinden faydalanıldı.

Yetkililer, atların sağlık ve bakımlarının takip edileceğini, çiftlikler ve sahiplerin sorumlulukları doğrultusunda hayvan refahının öncelikli tutulacağını vurguladı. Daday'daki işletmeciler ise daha önce de benzer teslimatlar aldıklarını, gelen atların bu kez daha bakımlı olduğunu ve ilgiyi sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu adım, Büyükada'dan ayrılan atların güvenli ve sürekli bakım ortamlarına yönlendirilmesi yönünde atılmış somut bir adım olarak kayda geçti.

İSTANBUL’DA BÜYÜKADA’DA FAYTONDA KULLANILAN VE KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜKLERİ GEREKÇESİYLE İSTANBUL...

İSTANBUL’DA BÜYÜKADA’DA FAYTONDA KULLANILAN VE KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜKLERİ GEREKÇESİYLE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KULLANIMLARI YASAKLANAN ATLAR, KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNE BULUNAN ÇİFTLİKLER BAŞTA OLMAK ÜZERE VATANDAŞLARA DAĞITILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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