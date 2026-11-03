Yüzyıllık ibadet durağı ayakta: Palandöken'de Rauf Paşa Namazgâhı korunuyor

Palandöken'de 19. yüzyıldan kalan namazgâh günümüze ulaştı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde, Köşk Parkı sınırları içinde yer alan Rauf Paşa Namazgâhı, Osmanlı döneminden kalan nadir ibadet yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Birçok vatandaş yapıyı mezar zannediyor; ancak namazgâh, cami ya da mescit bulunmayan açık alanlarda ibadet için inşa edilen bir yapı örneği olarak biliniyor.

Tarihi ve konumu:

Yukarı Köşk Mahallesi'nde, parkın güney bölümünde yer alan yapı, dönemin Erzurum valisi Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından 1823 yılında yaptırıldı. Namazgâhların Osmanlı’da özellikle mesire alanlarında ve yol güzergâhlarında tercih edildiği; buranın da o dönem için köşk ve mesire alanı olması nedeniyle insanların buraya akın ettiği belirtiliyor.

Mimari özellikleri ve koruma:

Yapının en göze çarpan parçası mihrap taşı. Taşın üst kısmında bitki motifleri, orta bölümde kitabe niteliğinde bir yazı ve alt bölümde kandil motifi yer alıyor. Mihrap taşının güney yüzünde eskiden bir çeşmenin bulunduğu; ancak çeşmenin günümüze ulaşmadığı aktarılıyor. Bugünkü durumda namazgâhın çevresi koruma altına alındı ve yapının zarar görmemesi için üzeri kubbe ile örtülerek muhafaza ediliyor.

Araştırmacı yazar Taner Özdemir, namazgâhın bölgenin manevi değerleri arasında yer aldığını ve Erzurum’un turizmine kazandırılabilecek güzergâhlardan biri olduğunu vurguluyor. Özdemir, ayrıca mihrap taşındaki motiflerin ve kitabenin yapının geçmişine ışık tuttuğunu belirtiyor.

Rauf Paşa Namazgâhı, hem yerel halkın algısı hem de koruma uygulamaları açısından dikkat çeken örneklerden biri olarak kayıtlı kalmaya devam ediyor; yapının sahip olduğu mimari ayrıntılar ve koruma önlemleri, bu tür küçük ölçekli ibadet yapılarının tarihsel önemini gözler önüne seriyor.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE BULUNAN VE 1823 YILINDA YAPTIRILAN RAUF PAŞA NAMAZGÂHI, OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN TARİHİ MİRASLAR ARASINDA YER ALIYOR. BİRÇOK VATANDAŞIN KABİR ZANNETTİĞİ NAMAZGÂH, KÖŞK PARKI İÇERİSİNDE KORUNARAK VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR.