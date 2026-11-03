Çeyiz sandığından dünya sahnesine: Nevşehirli ressamın özgün kanaviçe tabloları

Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi görsel sanatlar öğretmeni ve ressam Zeliha Bazoğlu, özgün teknikle hazırladığı eserlerini Türk Dünyası Liderler Zirvesi çerçevesinde TÜRKSOY bünyesinde sergiledi. Sergide sanatçının tablolarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, eserler ve çalışma yöntemi hakkında bilgi aldı.

sanat ve teknikler:

Bazoğlu, eserlerinde yaklaşık 100 yıllık kanaviçe ve dantelleri yağlı boya tablolarla birleştirerek kendine özgü bir anlatım geliştirdi. 2012'de anneannesi Bahriye Sarıgül'ün çeyiz sandığını açmasıyla başlayan süreç, kanaviçe ve dantel gibi geleneksel el işlerini tuval üzerine özel yöntemlerle sabitleyip üç boyutlu bir etki yaratma fikrini doğurdu. Sanatçı, yağlı boya portrelerinde kumaş dokularını kullanarak eserlerine hem görsel hem de dokunsal bir katman kazandırıyor ve geleneksel ile modern arasında özgün bir köprü kuruyor.

ulusal ve uluslararası yankı:

Bazoğlu'nun teknikleri ve temaları Türkiye sınırlarını aştı; sanatçı Paris'te 7 sergi, Atina'da 1 sergi gerçekleştirdi ve eserleri üç yıldır Kapadokya'daki Güray Müze koleksiyonunda sergileniyor. Çalışmalarında Anadolu kadınlarının portrelerine ve savaşlardan etkilenen çocukların deneyimlerine yer vererek sanatın evrensel iletişim gücünü vurguluyor.

değerlendirmeler ve görüşmeler:

Bazoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın eserlerine ilişkin kıymetli yorumlarının kendisini onurlandırdığını belirtti ve organizasyona ev sahipliği yapan Prof. Dr. Burhanettin Duran'a teşekkür etti. Ayrıca eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir araya gelerek eserleri ve projeleri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiğini söyledi.

Sanatçı, geleneksel el sanatlarını çağdaş resim teknikleriyle harmanlayarak kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını, sergilerin ve yetkililerin ilgisinin bu hedefe katkı sağladığını ifade etti. Sergi, hem dokusal yenilikleri hem de kültürel hafızayı çağrıştıran anlatımıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

NEVŞEHİR ŞEHİT DEMET SEZEN GÜZEL SANATLAR LİSESİ’NDE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN RESSAM ZELİHA BAZOĞLU’NUN ÖZGÜN TEKNİKLE HAZIRLADIĞI ESERLERİ, TÜRK DÜNYASI LİDERLER ZİRVESİ KAPSAMINDA TÜRKSOY TEŞKİLATI BÜNYESİNDE SERGİLENDİ.