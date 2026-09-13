Zamanında müdahale sepsiste yaşam şansını artırıyor

sepsisin tanımı ve önemi:

Sivas Numune Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Abdulvahap Aslan, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla sepsisin ciddiyetine dikkat çekti. Kanda enfeksiyon olarak bilinen sepsis, herhangi bir enfeksiyon etkenine karşı vücudun verdiği düzensiz ve aşırı yanıt sonucu gelişen organ fonksiyon bozukluğudur. Dr. Aslan, sepsisin klinik açıdan acil bir durum olduğunu ve tedavi edilmediğinde ciddi organ hasarları ile ölüme kadar ilerleyebileceğini vurguladı.

risk grupları ve korunma yolları:

Dr. Aslan, sepsise karşı özellikle 1 yaş altındaki çocuklar, 65 yaş üzerindeki bireyler, kronik hastalığı olanlar ve bakıma ihtiyaç duyan hastaların daha yüksek risk taşıdığını belirtti. Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkların da risk faktörleri arasında olduğu ifade edildi. Sepsisin bir kısmının önlenebilir olduğuna dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığımızın aşılama programlarının düzenli uygulanması, kişisel hijyen kurallarına uyulması ve enfeksiyonlardan korunmaya yönelik önlemlerin alınmasının riskleri azaltabileceği belirtildi.

belirti, erken tanı ve tedavi:

Sepsisin belirtilerinin her zaman özgün olmayabileceğine değinen Dr. Aslan, yüksek ateş, idrar yaparken yanma, idrar miktarında azalma, tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri gibi işaretlerin görülebileceğini aktardı. Bu tür şikayetler özellikle ileri yaştaki ve kronik hastalığı olan kişilerde ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Sepsisten şüphelenildiğinde erken klinik değerlendirme ve gerekli tetkiklerle birlikte uygun antibiyotik tedavisine mümkün olan en kısa sürede başlanmasının tedavide kilit rol oynadığı vurgulandı.

Organ fonksiyon bozukluğu gelişen hastaların çoğunlukla yoğun bakım ünitelerinde takip edildiği, gerektiğinde oksijen desteği, yüksek akımlı oksijen tedavisi, mekanik ventilasyon ve böbrek yetmezliği durumunda diyaliz gibi organ destek tedavileri uygulanabildiği bildirildi. Hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde ise enfeksiyon kontrol komitelerinin çalışmaları, uygun tedavi düzenlemeleri ve enfeksiyon kaynağının kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Dr. Aslan son olarak sepsisin erken tanınması ve hızlı tedavi gerektiren ciddi bir klinik durum olduğunu, hastalık erken dönemde fark edilip uygun tedavi zamanında başlandığında başarı şansının önemli ölçüde arttığını ifade ederek toplum ve sağlık çalışanları nezdinde farkındalığın artırılmasının hayati olduğunu söyledi.

SEPSİSTE ERKEN MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR