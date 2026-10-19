Dolar 49,5477 +0,08%
Euro 55,6658 +0,03%
Bist 11.602,00 -1,02%
Altın Gram 6.674,17 +0,21%
EUR/USD 1,1231 -0,11%
Brent Petrol 108,33 -1,39%
--°

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart

Dr. Mustafa Hatipoğlu uyarıyor: zayıflama iğneleri birkaç kilo için kullanılmamalı; tedavi hekim kontrolünde, beslenme ve düzenli aktiviteyle desteklenmeli.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Zayıflama iğneleri birkaç kilo için çözüm olmamalı, hekim gözetimi şart

Mersinli uzman uyardı: kullanım sınırları ve amaçları

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, obezite tedavisinde kullanılan zayıflama iğnelerinin birkaç kilo vermek amacıyla tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Hatipoğlu, bu ilaçların iştahı azaltarak erken doyma ve uzun süre tokluk hissi sağladığını, ancak doğrudan yağ yakmadığını ve etkilerinin kalori alımını azaltmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Uzman, tedavi sürecinin mutlaka hekim gözetiminde yürütülmesi gerektiğini, ilacın seçiminden uygulama ve takibine kadar kararların tıp uzmanı tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Hangi hastalar için uygun?:

Hatipoğlu, doğru hasta seçiminin tedavinin başarısı açısından kritik olduğunu belirterek, zayıflama iğnelerinin genel olarak vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan kişilerde değerlendirildiğini kaydetti. Ayrıca, vücut kitle indeksi 27 ve üzerinde olup kiloyla ilişkili ek hastalıkları bulunan kişilerin de tedaviye uygun olabileceğini ifade etti.

Gebelik, medüller tiroit kanseri ve gastroparezi gibi durumların tedavi kararında göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Hatipoğlu, bu tür özel durumlarda ilaç seçiminin ve uygulamanın daha titiz yapılması gerektiğini aktardı.

Yan etkiler, etkinlik ve tedavi sonrası durum:

İlaçların etkinliğinin kişiye ve kullanılan tedavi protokolüne göre değiştiğini belirten Hatipoğlu, bazı tedavilerde vücut ağırlığının %15–20’si kadar, bazılarında ise %20’den fazla kilo kaybı görülebildiğini açıkladı. Bununla birlikte tedavi sırasında bulantı, kusma, ishal ve kabızlık gibi yan etkilerin ortaya çıkabileceğini, daha nadir olmakla birlikte pankreatit ve safra kesesi hastalıkları açısından da dikkat gerektiğini vurguladı.

Hatipoğlu, obezitenin kronik bir hastalık olduğunu ve tedavinin uzun dönem takip gerektirdiğini belirterek, tedavi sonlandırıldığında verilen kiloların bir kısmının geri alınabileceğine dikkat çekti. Tedavi süresi; hastanın yanıtı, yan etkileri ve eşlik eden hastalıklarına göre belirlenmeli, kalıcı başarı için ise sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları öncelikli hedefler olmalıdır.

Sonuç olarak Hatipoğlu, zayıflama iğnelerinin obezite tedavisinde önemli bir seçenek olduğunu ancak birkaç kilo verme amacıyla rastgele veya hekimsiz kullanılmaması gerektiğini tekrar hatırlattı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. MUSTAFA HATİPOĞLU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. MUSTAFA HATİPOĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhtarlarla yemekte buluşan başkan: Nazilli dönüşümünü birlikte inşa ediyor
images

Bursa'da 29 Ekim coşkusu 5 kilometrelik Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu'yla başlaya...
images

Şuhut’ta muhtarlar günü: görevlerin sesi Atatürk Parkı’nda yükseldi
images

Kuyucak'ta muhtarların emeği hatırlandı: tören, anma ve kahvaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ege bereketi İzmir tezgahlarına yansıdı: palamut tezgahların gözdesi

Beyaza bürünen Bartın yaylalarında yılın ilk karı iz bıraktı

Orta Mahalle'nin 3 dönem muhtarı muhtarlar gününde yaşamını yitirdi

Anamur'da ardı ardına operasyon: esrar, bonzai ve sentetikle bağlantılı yedi gözaltı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor