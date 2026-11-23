Denizli'nin Çivril ilçesinde pancar üreticileri, Yakasomak pancar kantarında uygulanan alım saatlerinin kısaltılması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Daha önce sabah 08.00-16.00 arasında yapılan alımların önce 14.00'e, ardından ise 12.00'ye çekilmesi, çevre mahallelerden ürünü kantara yetiştirmeye çalışan üreticiler için problem oluşturdu.

zaman daralması ve sahadaki sonuçları:

Üreticiler, özellikle Kocayaka ve Yassıhöyük gibi çevre mahallelerden kantara ulaşımın uzun sürdüğünü; sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle tarlada çalışmaya geç başlandığını belirtti. Bu koşullar altında belirlenen kapanış saatine yetişemeyen bazı çiftçilerin, üzerinde yüklü römorklarla kantardan geri dönmek zorunda kaldığı ifade edildi. Çiftçiler, alım saatlerinin kademeli olarak kısaltılmasının söküm ve teslim sürecini sıkıştırdığını söylüyor.

lojistik ve çalışma usullerine ilişkin şikayetler:

Üreticiler trafik ve hava koşullarına işaret ederek, daha dar bir zaman aralığında trafik sıkışıklığı ve sisin operasyonları olumsuz etkilediğini vurguladı. Kampanyanın kapatma tarihinin ayının 26'sında olduğunu hatırlatan köylüler, kötü hava koşullarının söküm çalışmalarını aksattığını, bu nedenle mevcut sürenin yetersiz kaldığını ifade etti.

mahallenin çağrısı ve beklentiler:

Kocayaka Mahalle Muhtarı Hasan Koç, uygulamanın üreticileri mağdur ettiğini belirterek yetkililerden düzenleme istedi. Koç, "Biz çiftçiler olarak pancar ekiminden vazgeçeceğiz. Sabah 08.00 ile 16.00 arasında açık olan kantarın çalışma saatleri önce 14.00'e, şimdi de 12.00'ye düşürüldü. Sabah sis nedeniyle erken başlayamıyoruz, ayrıca trafik sorunu yaşıyoruz. Biz ne yapacağız? Ayın 26'sında pancar alımı kapanacak. Hava şartları nedeniyle de yeterince söküm yapamıyoruz. Ne çavuş var ne şef var. Çiftçi olarak artık bıktık, bir çözüm istiyoruz." dedi.

Üreticiler, yetkililerden alım saatlerinin yeniden düzenlenmesini veya sahadaki koşulları dikkate alan bir esneklik sağlanmasını talep ediyor. Kampanyanın kalan süresi ve olumsuz hava şartları göz önüne alındığında, çiftçiler teslimat sürelerinin uzatılması ya da vardiya düzenlemesi gibi çözümler bekliyor.

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