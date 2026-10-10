Zeytinburnu kültür sanat merkezinde yeni sezon ebru sergisi ve folklor konseriyle başladı

Zeytinburnu Belediyesi, 2026-2027 kültür sanat sezonunun açılışını Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış; ebru sanatçısı Yılmaz Eneş'in eserlerinden oluşan 'Geleneği Taşımak' sergisinin açılışı ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun 'Sözün Yolculuğu' konseriyle devam etti.

Açılış programı ve sergi:

Program kapsamında açılan 'Geleneği Taşımak' sergisi, Yılmaz Eneş'in ebru eserlerini içeriyor ve 22 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Serginin ardından sahne alan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, 'Sözün Yolculuğu' temasıyla bir konser sundu. Zeytinburnu Kültür Sanat yeni sezonunda tiyatro, konser, söyleşi ve sergi gibi farklı formatlarda çok sayıda etkinlik planlandığını duyurdu.

Merkezin 17 yıllık birikimi ve gelecek programları:

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Yeni bir kültür sanat sezonunu karşılamanın heyecanı içindeyiz." ifadeleriyle merkezin 17 yıllık yolculuğuna vurgu yaptı. Arısoy, merkezdeki faaliyetlerin kapsamını rakamlarla aktardı: 2009'dan bu yana düzenlenen 1426 seminer-söyleşi, 544 sinema gösterimi, 1219 tiyatro gösterimi, 394 özel etkinlik (bunların 33ü panel), 19 sempozyum, 123 sergi ve 688 konser ile toplam 1.300.169 sanatseverin merkeze katıldığı belirtildi. Ayrıca merkezde ortalama 25 branşta verilen kurslardan bugüne dek 16.782 kişinin sertifika aldığı; bu sezon için gelen başvuru sayısının ise 3.274 olduğu kaydedildi.

Yönelimler ve anma programları:

Arısoy, kültür ve sanat faaliyetlerinin mahfiller aracılığıyla güçlendiğini vurgulayarak sempozyum ve panellere ilişkin planlardan söz etti. Sezonun ilk ayında edebiyatçı Peyami Safa'yı anma programı yapılacağı, ekimde ise şarkiyatçı kimliğiyle tanınan Ahmed Ateş'in yad edileceği bildirildi. Başkan, bu tür anmaların merkezin geleneği haline geldiğini ve Türkiye’nin kültür-sanat haritasını genişleteceklerini ifade etti.

Bakış: kültürün yükselen önemi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da törende söz alarak kültür ve sanatın toplumdaki önemine dikkat çekti. Yayman, geçmişte yürütülen çalışmalar ile bugün arasında bir süreklilik olduğunu belirterek kültür talebindeki artışa işaret etti; kişi başına düşen milli gelir örneğini verip, insanların estetik taleplerinin yükseldiğini vurguladı. Tören, yeni sezon takviminin ve merkezin etkinlik çeşitliliğinin altının çizilmesiyle sona erdi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, 2026-2027 sezonunda düzenlenecek tiyatro, konser, söyleşi ve sergi programlarıyla hem yerel katılımı artırmayı hem de kültür-sanat üretimine devam etmeyi hedefliyor.

Zeytinburnu Kültür Sanat'ta yeni sezon açılışı yapıldı